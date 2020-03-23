В Украине ударит мороз -8: где похолодает больше всего

В Украине в понедельник, 23 марта, ожидается морозная и очень ветреная погода. В большинстве регионов хоть и без осадков, но в Карпатах возможен мокрый снег.

На смену ночным -3... -8 градусам днем придет незначительное повышение температуры до 0... +5, а в южной части, на Днепропетровщине и Донетчине до +2... +7 градусов. Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра на странице в Facebook.

Если ночью в восточных, большинстве западных, Винницкой и Днепропетровской областях еще немного снежило, то на остальной территории и днем по всей Украине осадков не предвидится. На дорогах, кроме юга, местами будет наблюдаться гололедица.

В Украине ударит мороз -8 и ожидается сильный ветер

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем на юге и юго-востоке порывы могут достигать 15-20 м/с.

Что важно, в Карпатах днем пройдет небольшой снег, метель. Температура ночью там достигла -7... -12, а днем продержится на уровне -3... -8 градусов.

Погода в Украине 23 марта meteo.gov.ua

В то же время синоптик Наталья Диденко отметила, что во Всемирный день метеоролога, который приходится на 23 марта, погоду в стране будет определять антициклон по имени Юрген, который и несет с севера холод и морозы.

Согласно ее прогнозу на странице в Facebook, тяжелый холодный воздух антициклона вытеснит снег с нашей территории и в большинстве областей даже посветить солнце, и только в районе Карпат еще будет идти снег.

Синоптик подчеркнула, что прохлады понедельнику добавит и восточный, порывистый, до сильного, ветер.

Погода в Украине 23 марта Facebook/Наталья Диденко

По сравнению с предыдущим днем, в Киеве 23 марта уже будет сухо, даже с солнцем, но холодно и ветрено. Из ночных -4 градусов днем воздух прогреется до +2... +4 градусов. При этом на дорогах возможна гололедица.

"Такая холодная погода удержится в первую половину недели. Не пренебрегайте своим здоровьем и прогнозом погоды. И награда не замедлит – уже с четверга в Украине потеплеет", – обнадежила синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве утром в воскресенье, 22 марта, неожиданно для конца этого месяца заснежило. Жители столицы начали публиковать в сети впечатляющие кадры аномальной погоды.

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