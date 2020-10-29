В Украине существенно похолодает: синоптик дала прогноз погоды на ближайшие дни

Погода в Украине в пьяницу, 30 октября, отличится туманами и еще более ощутимым похолоданием. Также во многих областях ожидаются дожди, а в Карпатах – снег.

Об этом на своей странице в Facebook написала народный синоптик Наталья Диденко. По ее словам, с этого дня температура снизится сначала в западных регионах, а в выходные похолодание распространится дальше.

Так, в пятницу на западе столбики термометров покажут +9... +13, в большинстве других областей – до +11... +15, на юге и юго-востоке + 15... +18 градусов.

Дожди 30 октября пройдут местами в западных областях, на Луганщине, в Винницкой и Одесской областях, дойдут до Черкасщины, Житомирщины и Киевщины. В Карпатах возможен мокрый снег. А в остальных регионах будет без существенных осадков.

"Приступают активно к работе туманы, с утра до середины дня они все более неохотно рассеиваются, украшают осенние пейзажи, но нагоняют позднеосеннюю грусть, портят нервы водителям, ухудшая видимость до 300-500 метров", – предупредила синоптик.

По ее словам, в Киеве пятница будет влажной, с туманами и периодическим дождем, температура воздуха еще будет держаться на уровне +12. А вот выходные в столице похолодает до +7... +10 градусов и пройдет дождь. В воскресенье днем возможны несущественные осадки.

"Пока есть желтые и рыжие листочки на деревьях, красные виноград и клен, зеленая, блестящая от туманов, трава – не так печально, есть чем любоваться. Октября осталась горстка, очень тепло ему спасибо", – подытожила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Всемирной метеорологической организации (ВМО) заявили, что точность прогнозов погоды в мире значительно снизилась, так как во время пандемии коронавируса в небо поднимаются гораздо меньше самолетов.