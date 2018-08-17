В Украине резко ужесточат правила пассажирских перевозок

Министерство инфраструктуры разработало проект, согласно которому в Украине будут введены новые запреты, касающиеся перевозки пассажиров автобусами, а также ориентированные на повышение уровня безопасности.

"Предусматриваются следующие изменения: с 1 января 2019 запрещается использование транспортных средств для перевозки пассажиров с количеством мест для сидения более 9 (с местом для водителя включительно), не оборудованных тахографами", - рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян во время брифинга 17 августа, сообщает "Укринформ".

Однако, по словам Омеляна, исключением из этого правила будут транспортные средства, используемые для регулярных перевозок пассажиров на маршрутах, протяженность которых не превышает 50 км и с максимально разрешенной скоростью 40 км/ч.

Тахограф — это контрольное устройство, устанавливаемое на борту автотранспортных средств, для регистрации скорости, режима работы, отдыха водителей и других членов экипажа.

Ремни безопасности и переоборудование автобусов

Также с 1 января 2021 предлагается запретить использование транспортных средств, не оборудованных ремнями безопасности, для перевозки пассажиров, за исключением транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров на городских маршрутах.

С января 2020 министерство предлагает запретить использование автобусов, переоборудованных из грузовых транспортных средств, для осуществления пассажирских перевозок.

Исключение сделают для переоборудованных автобусов категории М2 по конструкции, предусмотренной исключительно для перевозки сидящих пассажиров на нерегулярных маршрутах протяженностью до 80 км при наличии сертификата соответствия колесного транспортного средства.

Напомним, ранее в Украине приняли важное решение о грузоперевозках. Планируется ввести автоматическую систему взвешивания во время движения под названием Weight-in-Motion, которая сможет определять среди потока перегружены машины.