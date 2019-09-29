В Украине резко ухудшится погода: объявлено штормовое предупреждение

В западных областях Украины в понедельник, 30 сентября, ухудшатся погодные условия.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Так, на западе порывы ветра достигнут 15-20 м/с. На высокогорье Карпат прогнозируются более сильные порывы, до 25-30 м/с.

Кроме того, с 29 сентября по 2 октября в южной части страны, восточных, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Иллюстрация sobaka.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

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