В Украине резко ухудшится погода: объявлено штормовое предупреждение

В западных областях Украины в понедельник, 30 сентября, ухудшатся погодные условия.
Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра. Синоптики объявили штормовое предупреждение.
Так, на западе порывы ветра достигнут 15-20 м/с. На высокогорье Карпат прогнозируются более сильные порывы, до 25-30 м/с.
Кроме того, с 29 сентября по 2 октября в южной части страны, восточных, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
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sobaka.ru
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее появился детальный прогноз по Украине на октябрь. Известно, что обильные дожди не предвидятся, а в первой половине месяца удержатся солнечные дни.
В середине ноября в Украине синоптики прогнозируют первый снег.
Осень в 2019 году будет достаточно переменчивой, после теплой погоды сразу же придут заморозки.
Зима, согласно прогнозам, начнется рано и сначала не будет слишком суровой.
В то же время британские метеорологи предупредили, что зима в Европе будет самой холодной за последние 30 лет.
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