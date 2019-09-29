Главная Новости
29 сентября • обновлено в 17:00
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Украине резко ухудшится погода: объявлено штормовое предупреждение

2.7т Читать материал на украинском

В западных областях Украины в понедельник, 30 сентября, ухудшатся погодные условия.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Так, на западе порывы ветра достигнут 15-20 м/с. На высокогорье Карпат прогнозируются более сильные порывы, до 25-30 м/с.

Новости
Бабье лето и дожди: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

Кроме того, с 29 сентября по 2 октября в южной части страны, восточных, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Иллюстрация

Иллюстрация

sobaka.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Теги
погода Укргидрометцентр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel