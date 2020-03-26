В Украине резко потеплеет: синоптики обещают +18

В пятницу, 27 марта, в Украине улучшится погода и воздух прогреется до +18.

Местами ночью все еще будут заморозки. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Холоднее всего будет на западе страны. Минимальные -5 ждут жителей Буковины.

В центре Украины немного теплее – прогнозируют заморозки ночью до -3.

На севере страны дне до +15 и -3 ночью.

В восточных регионах температура опуститься до -2.

Осадков синоптики не прогнозируют.

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На западе заморозки сохранятся во всех областях.

В центре страны – в Черкасской , Кировоградской и Полтавской областях – ночью будет -1...-3. Такая же ситуация на Винниччине. Днем до +16.

На юге будет тепло: заморозки уйдут и ночью минимальная температура воздуха составит 1 градус тепла.

Погода в Украине 27 марта Скриншот

На востоке страны будет -2 ночью и до +15 днем. Ожидается переменная облачность и отсутствие осадков.

В Киеве 27 марта днем от +13 до +15, ночью 0... -2, дожди не предвидятся.

Погода в Киеве 27 марта Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что погода в апреле обещает быть холодной и сырой. Тепло и солнце вернутся только в третьей декаде месяца.

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