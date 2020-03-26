Главная Новости
26 марта • обновлено в 13:26
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Украине резко потеплеет: синоптики обещают +18

1.2т
Читать материал на украинском

В пятницу, 27 марта, в Украине улучшится погода и воздух прогреется до +18.

Местами ночью все еще будут заморозки. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

  • Холоднее всего будет на западе страны. Минимальные -5 ждут жителей Буковины.

  • В центре Украины немного теплее – прогнозируют заморозки ночью до -3.

  • На севере страны дне до +15 и -3 ночью.

  • В восточных регионах температура опуститься до -2.

  • Осадков синоптики не прогнозируют.

В Украине резко потеплеет: прогноз погоды

В Украине резко потеплеет: прогноз погоды

Известия

На западе заморозки сохранятся во всех областях.

В центре страны – в Черкасской , Кировоградской и Полтавской областях – ночью будет -1...-3. Такая же ситуация на Винниччине. Днем до +16.

На юге будет тепло: заморозки уйдут и ночью минимальная температура воздуха составит 1 градус тепла.

Погода в Украине 27 марта

Погода в Украине 27 марта

Скриншот

На востоке страны будет -2 ночью и до +15 днем. Ожидается переменная облачность и отсутствие осадков.

В Киеве 27 марта днем от +13 до +15, ночью 0... -2, дожди не предвидятся.

Погода в Киеве 27 марта

Погода в Киеве 27 марта

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что погода в апреле обещает быть холодной и сырой. Тепло и солнце вернутся только в третьей декаде месяца.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
4
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги