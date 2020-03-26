В Украине резко потеплеет: синоптики обещают +18

В пятницу, 27 марта, в Украине улучшится погода и воздух прогреется до +18.
Местами ночью все еще будут заморозки. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Холоднее всего будет на западе страны. Минимальные -5 ждут жителей Буковины.
В центре Украины немного теплее – прогнозируют заморозки ночью до -3.
На севере страны дне до +15 и -3 ночью.
В восточных регионах температура опуститься до -2.
Осадков синоптики не прогнозируют.
В Украине резко потеплеет: прогноз погоды
Известия
На западе заморозки сохранятся во всех областях.
В центре страны – в Черкасской , Кировоградской и Полтавской областях – ночью будет -1...-3. Такая же ситуация на Винниччине. Днем до +16.
На юге будет тепло: заморозки уйдут и ночью минимальная температура воздуха составит 1 градус тепла.
Погода в Украине 27 марта
Скриншот
На востоке страны будет -2 ночью и до +15 днем. Ожидается переменная облачность и отсутствие осадков.
В Киеве 27 марта днем от +13 до +15, ночью 0... -2, дожди не предвидятся.
Погода в Киеве 27 марта
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что погода в апреле обещает быть холодной и сырой. Тепло и солнце вернутся только в третьей декаде месяца.
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