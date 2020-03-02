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2 марта • обновлено в 12:54
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В Украине резко потеплеет до +17: аномальный прогноз

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В Украине в ближайшие дни резко потеплеет. Температура воздуха к среде достигнет +17 градусов, после чего на западе страны снова похолодает.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. Теплеть начнет уже со вторника.

"3 марта в Украине ожидается существенное потепление. В большинстве областей максимальная температура воздуха достигнет +10…+15 градусов! На побережьях морей и в Карпатах, конечно, будет свежее", – сообщила синоптик.

Она добавила, что дожди пройдут в западных областях и то лишь небольшие и вдоль западной границы.

"В Украине все же будет преобладать сухая воздушная масса. Ветер будет веять с юга и юго-востока, уже не сильный, но порывистый. Без осадков, веселый весенний ветерок и +12…+14 градусов", – отметила Диденко.

4 марта в Украине станет еще теплее, до +12…+17 градусов, однако в среду в западные области снова придет похолодание.

Как сообщал OBOZREVATEL, март-2020 в Украине будет аномально теплым и с осадками в пределах нормы.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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