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22 октября • обновлено в 09:00
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В Украине резко похолодает: синоптик сказала, когда закончится "бабье лето"

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Уже с понедельника, 28 октября, в Украину придет похолодание. Так, существенно снизится температура со следующей недели в Киеве.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook. Она посоветовала включить отопление ближе к концу месяца.

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Тепло и солнечно: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

"Далее, уже конец октября и начало ноября врежет ночными морозами, хоть и небольшими, но все же и снижением дневной температуры воздуха до +2…+7 градусов", – добавила синоптик.

В Украину идет похолодание

В Украину идет похолодание

Gismeteo

Как сообщал OBOZREVATEL, появился подробный прогноз на ноябрь-2019 в Украине. Стало известно, когда выпадет снег.

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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