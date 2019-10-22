В Украине резко похолодает: синоптик сказала, когда закончится "бабье лето"

Уже с понедельника, 28 октября, в Украину придет похолодание. Так, существенно снизится температура со следующей недели в Киеве.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook. Она посоветовала включить отопление ближе к концу месяца.

"Далее, уже конец октября и начало ноября врежет ночными морозами, хоть и небольшими, но все же и снижением дневной температуры воздуха до +2…+7 градусов", – добавила синоптик.

В Украину идет похолодание Gismeteo

Как сообщал OBOZREVATEL, появился подробный прогноз на ноябрь-2019 в Украине. Стало известно, когда выпадет снег.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!