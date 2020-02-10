В Украине пропадет зима: синоптик предупредила о грядущей аномалии

Зима в Украине может со временем пропасть как время года с лютыми морозами. Вместо этого сезон станет походить по характеристикам на зиму юга Франции.

Об этом сообщила начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко в интервью Agravery.com. Таким образом, зима станет в Украине европейской.

"Отсутствие зимы будет случаться все чаще. Я анализировала данные, и за период с 1991 по 2000 годы такая зима была один раз, в период с 2001 по 2010 – два раза, а с 2011 по 2020 это уже третья теплая зима. Таким образом, прослеживается четкий тренд на увеличение количества теплых зим. Поэтому, в дальнейшем, нас ожидает более европейская погода, которая присуща югу Франции", – отметила Адаменко.

Она подчеркнула, что сейчас мы наблюдаем прообраз будущего климата, но когда этот климат станет устойчивым, сказать сложно.

"Все зависит от скорости роста глобальной температуры. Например, 2019 год стал самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений в Украине. Среднегодовая температура превысила норму на 2,7° C. Тогда как в Парижской климатическому соглашению речь идет о недопущении глобального потепления на 2°", – подытожила синоптик.

В Украине пропадет зима rivne.media

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики сообщали, что в первой половине февраля в Украину придет похолодание, однако будет оно совсем небольшим. Во второй же половине месяца снова потеплеет.

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