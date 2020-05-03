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3 мая • обновлено в 22:53
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/ Общество

В Украине появился новый эпицентр коронавируса: названа область

134.7т
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В субботу, 2 мая, Одесская область вышла в лидеры по распространению коронавируса COVID-19 в Украине.

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Как сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, за последние сутки в Одесской области зарегистрировано 80 случаев заражения коронавирусом (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Одесская область стала лидером по распространению COVID-19

Одесская область стала лидером по распространению COVID-19

pixabay.com

Также в тройке лидеров 2 мая оказались Черновицкая (73 новых случая) и Тернопольская (45 новых случаев) области.

Всего с начала эпидемии в Одесской области коронавирус диагностировали у 409 человек.

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 3 мая в Украине официально подтвердили 11 913 случаев инфицирования COVID-19, из них 288 летальных, 1547 пациентов выздоровели.

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Тема
Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина Одесса
Теги
Министерство здравоохранения вирус
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Комментарии
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Lux Alex
Lux Alex
Цвяточки у Дома Жареных Москалей скоро еще добавят статистику.
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
это да,по логике должны быть Черкасы.
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
А я уже думал что Черкасская. Наверное все еще впереди.
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