В Украине появился новый эпицентр коронавируса: названа область

В субботу, 2 мая, Одесская область вышла в лидеры по распространению коронавируса COVID-19 в Украине.

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Как сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, за последние сутки в Одесской области зарегистрировано 80 случаев заражения коронавирусом (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Одесская область стала лидером по распространению COVID-19 pixabay.com

Также в тройке лидеров 2 мая оказались Черновицкая (73 новых случая) и Тернопольская (45 новых случаев) области.

Всего с начала эпидемии в Одесской области коронавирус диагностировали у 409 человек.

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 3 мая в Украине официально подтвердили 11 913 случаев инфицирования COVID-19, из них 288 летальных, 1547 пациентов выздоровели.

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