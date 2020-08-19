В Украине пересмотрят карантинные зоны: в группе риска 13 областей

В четверг, 20 августа, в Украине в очередной раз пересмотрят установленные уровни эпидемиологической безопасности в регионах и изменят деление на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зону.

Об этом во время брифинга 19 августа сообщил главный санитарный врач Украины, первый заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. Он отметил, что уже есть 13 областей, которые рискуют попасть под строгое усиление карантина (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Завтра будут пересмотрены уровне эпидопасности на основании количества заболевших за последние 14 дней. 13 августа, когда принималось решение о первом зонировании, таких регионов было 10. Сейчас по статистике, которая у нас есть на сегодня, количество областей, в которых будет проведено рассмотрение и зонирование территорий по цветовой гамме, уже 13", – сказал Ляшко.

"Но мы ждем завтрашнего дня, поскольку динамика роста количества больных показывает, что дополнительно к 13 могут присоединиться другие области", – предупредил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

по состоянию на утро среды, 19 августа, в Украине официально подтверждены 96 403 случая коронавирусной инфекции. Из них 1 967 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым антирекордом по суточному приросту.

Отметим, что предыдущий антирекорд по количеству зараженных коронавирусом в Украине был установлен 15 августа. Тогда заболели 1 847 человек.

От COVID-19 в стране умерли уже 2 144 человек (+28 за сутки), а 49 737 пациентов (+812) полностью побороли болезнь.

За последние сутки больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в Харьковской области – 247, Львовской – 188, Ивано-Франковской – 163 Черновицкой – 154 и городе Киев – 215.

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