В Украине ожидают тепло до +25 и туманы: синоптик дала прогноз на пятницу

Погода в Украине в пятницу, 9 октября, будет теплой в большинстве областей, температура воздуха прогреется до +25 градусов. В то же время, на Житомирщине и Киевщине будет дождь.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook. По ее словам, воздух будет влажным, но без существенных осадков. Ожидаются туманы.

В то же время, в восточной части Украины ожидается сухой воздух – восточный антициклон будет блокировать западные влажные воздушные потоки.

Температура воздуха 9 октября днем ожидается в большинстве областей Украины +18..+23 градуса, на юге +20..+25 градусов. В западных областях будет свежее, +14..+17 градусов, но прохладу будет компенсировать солнце.

По словам синоптика, ветер стихнет и его юго-восточные "залеты" будут небольшими.

В Киеве в пятницу предполагается теплая погода с максимальной температурой воздуха до +20 градусов, юго-восточный ветер не беспокоить сильными порывами, возможен туман.

По словам Диденко, на выходных в Украине также будет тепло.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре в Украине будет настоящая осенняя погода со всеми своими капризами. Украинцев ждут как теплые солнечные дни, так и мрачные – с дождями и холодными ветрами.