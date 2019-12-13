В Украине организовали сбор средств в поддержку задержанного генерала Марченко

Общественная организация "Солідарна Справа громад" объявила о сборе средств для внесения залога в 20 миллионов гривен в качестве меры пресечения по делу генерала Дмитрия Марченко.

Как сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность", соответствующее обращение общественные активисты обнародовали на сайте организации.

"Человек, который уже полгода как считается Верховным главнокомандующим, приглашает в столицу информационно-агитационное подразделение российской армии – канал "Звезда" мгновенно появляется на Майдане в Киеве. СБУ молчит в платок.

Корректировщики огня, которые указывали русским артиллеристам, как лучше обстреливать украинские города, выходят на свободу. Власть молчит в платок. В то же время по боевым офицерам и генералам фабрикуют уголовные дела и бросают их за решетку. Довоевались. Враги и оккупанты – "в законе", а защитники – под давлением и репрессиями ", – отметили в организации.

Дмитрий Марченко LIGA.net

Там напомнили, что Печерский суд отправил в СИЗО генерала Дмитрия Марченко с возможностью внесения залога в 77 миллионов.

"Семьдесят семь миллионов! Для боевого офицера, который несколько лет жил в собственном кабинете, а вместо машины имеет собственный велосипед!", – возмутились в организации.

Позже залог снизили до 20 миллионов.

"Апелляционный суд "пожалел" десантника и заменил 77 фантастических миллионов на ... 20 е менее фантастических миллионов. Нет, мы можем предположить, что для людей в мантиях 20 миллионов – это карманные деньги, но для военного ... Есть такие деньги у украинского воина? Нет. Есть ли такие деньги у кого-то из нас? Тоже нет", – написали в "Спільній Справі громад".

"На парламентских выборах миллионы людей отдали свой голос не за капитуляцию, а за сражение к победе не только за Малороссию, а за Украину в НАТО и ЕС. Миллионы людей. Если каждый из них перечислит стоимость чашки кофе или пачки сигарет, или кружки пива... мы сможем собрать средства на правовую помощь.

Что такое не выпить лишнего кофе? Щепотка ... Но гривна к гривне = миллионы неравнодушных, которые ткнут в морду системе: "Своих не бросаем!", – отметили в организации.

Помочь можно по ссылке https://bit.ly/2tdPwWb

Наименование получателя: ГО СОЛIДАРНА СПРАВА ГРОМАД

UA543007110000026005052698006

код ЕГРПОУ / ИНН: 42992954

Наименование банка: ПЕЧЕРСКАЯ ФИЛИАЛ АО КБ "ПРИВАТБАНК"

Код Банка (МФО): 300711

В строке "Назначение платежа" важно отметить: пожертвование от (фамилия, имя, отчество) и номер телефона.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Четырех военнослужащих, которых вместе с генерал-майором Дмитрием Марченко подозревают в закупке некачественных бронежилетов для ВСУ, взяли под стражу. В то же время одному из них приговорили домашний арест.

Работники ГБР и Генпрокуратуры провели около 40 обысков в рамках расследования уголовного производства о закупке для нужд Вооруженных сил имущества по завышенным ценам.

В понедельник, 11 ноября, суд арестовал начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины генерал-майора Дмитрия Марченко, подозреваемого в закупке некачественных бронежилетов.

ГБР сообщил о подозрении основателю – заместителю директора компании-поставщика некачественных бронежилетов для ВСУ.

28 ноября Киевский апелляционный суд оставил под стражей Дмитрия Марченко. Подсудимый находиться в СИЗО до 3 января. Однако суд принял доводы стороны защиты и снизил залог с 76 до 20 млн гривен.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!