В Украине начнут действовать новые карантинные ограничения: что запрещено с 19 декабря

В Украине с субботы, 19 декабря, начинают действовать новые карантинные ограничения, введенные для борьбы с распространением кронавирусной инфекции.

Перечень мероприятий, которые в частности затрагивают работу учебных заведений, ресторанов и кафе, а также проведение массовых развлекательных, религиозных мероприятий и т. п., утвердил Кабинет министров 14 декабря. OBOZREVATEL напоминает, что предусмотрено для украинцев такими ограничениями и что остается в силе с введенных ранее.

Новые карантине ограничения запрещают с 19 декабря:

проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей с более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей;

проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий;

прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т. д., если в залах присутствует более одного человека на 10 кв. м;

работу заведений общественного питания с 23:00 до 07:00 (кроме доставки и заказов на вынос). Расчетные операции в таких заведениях должны прекратиться после 22:00. Тогда как в ночь с 31 декабря на 1 января ресторанам и кафе можно работать до 01:00.

проведение религиозных мероприятий в помещении при условии присутствия более одного человека на 5 кв. м, а также на открытом воздухе, если между присутствующими соблюдается дистанция в 1,5 метра.

Ограничения, которые продолжают действовать без изменений, то есть запрещается:

пребывание в общественном транспорте и общественных местах без одетой защитной маски, а также на улице – без документов, удостоверяющих личность;

самовольное оставление места изоляции или обсервации из-за коронавируса;

проведение массовых культурных (в частности концертов), спортивных, социальных, рекламных и других мероприятий, в которых принимает участие более 20 человек и не соблюдается дистанция в 1,5 метра между участниками (исключения: официальные и профессиональные спортивные мероприятия без зрителей, экзамены для нотариата и мероприятия, которые необходимы для обеспечения работы органов власти);

работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью более 50% мест одного зала;

перевозка в пассажирском транспорте больше пассажиров, чем количество сидячих мест (кроме метро);

проведения дискотек, работа ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга;

размещение в заведениях питания более 4 совершеннолетних лиц за столом и когда расстояние между столами менее чем 2 метра;

работа субъектов хозяйствования, в которых работники не обеспечены масками, а не нанесена маркировка по дистанции между клиентами в 1,5 метра, а посетители не имеют правильно одетых средств индивидуальной защиты;

пересечение границы иностранцам без наличия полиса страхования (с отдельными исключениями);

деятельность учреждений по размещению (кроме гостиниц, реабилитационных центров для людей с инвалидностью, санаторно-курортных учреждений);

посещение учебных заведений группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированной художественного образования;

посещение учебных заведений в случае, когда на самоизоляции находится более 50% учащихся и персонала учебного заведения;

проведение плановых мероприятий по госпитализации (кроме паллиативной помощи, родовспоможения, новорожденным, во время родов, лечения онкобольных, высокоспециализированной (третичной) и другой неотложной медпомощи);

работа спортивных залов и фитнес-центров, если в них находится более одного человека на 20 кв. м;

посещение пунктов (мест) временного содержания лиц, временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, а также пунктов размещения беженцев;

пересечение КПВВ на временно оккупированных территориях ОРДЛО и Крыма иностранцами без наличия полиса страхования (с отдельными исключениями);

посещение посторонними лицами учреждений социальной защиты, в которых находятся отдельные категории граждан (пожилые люди, ветераны войны, лица с инвалидностью, психическими нарушениями и т. д.).

Отметим, что недавно Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства создало портал с описанием трех программ поддержки бизнеса, которые можно использовать во время карантина. Например, ФОПы могут получить денежную помощь на каждого работника.

Несмотря на такие старания властей, большинство украинцев негативно оценивают ее действия в борьбе с COVID-19 в стране.

Как сообщал OBOZREVATEL: