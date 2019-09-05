В Украине появился Антикоррупционный суд: кому стоит бояться

Сегодня, 5 сентября, началась работа Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАСУ). Его создание было требованием западных партнеров и МВФ в рамках судебной реформы, которая началась в 2016 году.

Запрос на преодоление коррупции среди украинцев довольно высокий, ведь за последние годы украинские суды не смогли посадить ни одного топ-коррупционера. И теперь идет ставка на работу Антикоррупционного суда, который будет рассматривать дела исключительно по представлению Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Как будет работать вновь суд – читайте в OBOZREVATEL.

Создание ВАСУ

После "Революции достоинства" одной из ключевых задач, которая была поставлена новой власти – преодоления коррупции. Для этого в течение 2014-2015 годов в стране было создано два новых антикоррупционных органы – НАБУ и САП. В дальнейшем, благодаря судебной реформе, должен был появиться Антикоррупционный суд, который рассматривал бы дела исключительно подследственные вновь органам.

Однако, создание суда еще несколько лет саботировалось, но в 2017 году тогдашний президент Петр Порошенко все же внес в Верховную Раду Украины законопроект "о Высшем антикоррупционном суде", который был проголосован народными депутатами только в 2018 году.

Больше всего разговоров при принятии проекта ходило вокруг права вето Совета международных экспертов при избрании судей. Нардепы не соглашались с возможностью международных экспертов ветировать тех кандидатов в судьи, нкоторые не соответствуют "критериям добропорядочности", ведь это противоречит Конституции Украины и настаивала на компромиссе.

Новости Антикоррупционному суду Украины уже приготовили 3600 дел

После переговоров, стороны таки сошлись на одной позиции, согласно которой Совет международных экспертов таки сможет накладывать фактическое "вето", но преодолевать предостережение международных экспертов сможет совместная комиссия совета международных экспертов и ВККС. Причем решение этой совместной комиссии должно поддержать не менее половины международных экспертов.

Закон приняли, и позже оказалось, что в документе присутствовала норма которая предусматривала, что коррупционные дела, приговоры в которых общие суды вынесут уже после создания антикоррупционного суда, проходят апелляцию в общих судах.

Таким образом в ВАСУ не могли попасть громкие дела НАБУ против топ-коррупционеров, которые уже находились в судах. Верховная Рада отреагировала на замечания и позволила будущему суду получить все коррупционные дела сразу же после создания.

Конкурсный отбор

Согласно закону, состав судей в Антикоррупционный суд на открытом конкурсе отбирала Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ) вместе с Общественным советом международных экспертов.

Конкурс стартовал летом 2018 года, который длился до марта 2019 года. После нескольких этапов оценки и отбора 19 марта для назначения президенту было отправлено имена 38 кандидатов. И уже 11 апреля они приняли присягу. Всего в первой инстанции Высшего антикоррупционного суда вошли 27 судей, а в апелляционной палате - 11.

Уже 7 мая они выбрали себе руководителя, которой стала 37-летняя судья из Харьковщины Елена Танасевич.

Елена Танасевич "Украинская правда"

Какие дела будет рассматривать ВАСУ

В Высший антикоррупционного суда будут направляться дела по установленной УПК Украины подсудности, которая зависит от сути преступлений, в которых обвиняется лицо. Среди них:

хищение госимущества, используя служебное положение;

злоупотребление влиянием, властью или служебным положением;

использования бюджетных средств не по назначению;

подкупа аудитора, нотариуса или оценщика;

предоставление бюджетных средств или кредитов с государственной сметы без прописанных в нем назначений;

предложение или предоставление взятки должностному, чиновнику или руководителю госпредприятий;

похищение, повреждение, присвоение документов, штампов, печатей, нарушение установленных норм оборота наркотиков, психотропных веществ и их аналогов.

Завал делами и парализация работы

Еще в тот момент, когда народные депутаты разрешили передать в ВАСУ все коррупционные дела, были замечания о том, что передача такого массива дел может усложнить работу суда.

По данным Государственной судебной администрации, Высший антикоррупционный суд с началом работы получит для рассмотрения более 3500 уголовных дел. Из них только 5 процентов дел, которые должен получить суд, расследовались НАБУ и относятся к категории дел высокопоставленного коррупции.

И хотя в ВАСУ все же не предусматривают завала, президент Украины Владимир Зеленский повторно внес в парламент законопроект, который призван изменить подсудность суда. Таким образом, Антикоррупционный суд, как и предполагалось ранее, будет рассматривать дела, которые начались расследоваться со дня начала работы суда.

Владимир Зеленский

Но пока ожидается, что 5 сентября в суд должны передать все громкие расследования НАБУ, включая апелляции Труханова и делом Николая Мартыненко.

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