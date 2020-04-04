В Украине коронавирус подтвердили у 78 детей: кто чаще всего заражается

Из 1096 случаев заражения коронавирусом в Украине 78 зафиксировано у детей.

Как сообщил Центр общественного здоровья Украины в Facebook, среди всех подтвержденных случаев 60% – люди в возрасте от 30 до 59 лет, и 20,7% – от 60 до 100 лет.

Всего зафиксировано 28 летальных случаев от COVID-19 в Украине, из которых 9 мужчин и 19 женщин.

85% всех умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, а у некоторых лиц были сочетания заболеваний.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 4 апреля в Украине официально подтверждено 1096 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели.

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