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3 апреля • обновлено в 11:53
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В Украине испытали мощнейший ракетный комплекс для ВСУ. Впечатляющее видео

4.7т
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В акватории Черного моря на полигоне "Алиби" прошел второе успешное испытание мощный украинский ракетный комплекс "Нептун".

Об этом на своей странице в Facebook написал секретарь СНБО Алексей Данилов (чтобы посмотреть фото и видео, проскрольте новость вниз).

По его словам, "Нептуну" удалось успешно поразить плавучие мишени. В то же время он подчеркнул, что дальность пусков ракеты составляет до 100 километров.

В Украине успешно испытали ракетный комплекс "Нептун"

В Украине успешно испытали ракетный комплекс "Нептун"

"Спасибо всему коллективу ГККБ "Луч". ВСУ будет чем ответить на суше и на море", – написал Данилов.

Отмечается, что после завершения всех испытаний, ракетный комплекс "Нептун" будет принят на вооружение Вооруженных сил Украины.

Испытания ракетного комплекса "Нептун"

Испытания ракетного комплекса "Нептун"

Facebook/Алексей Данилов

Испытания ракетного комплекса "Нептун"

Испытания ракетного комплекса "Нептун"

Facebook/Алексей Данилов

Испытания ракетного комплекса "Нептун"

Испытания ракетного комплекса "Нептун"

Facebook/Алексей Данилов

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились новые кадры испытаний модернизированной ракеты "Ольха-М", которые успешно прошли 1 апреля в Одесской области.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Вооружение
Персона
Алексей Данилов
Место
Украина
Теги
военная техника ракеты Вооруженные силы Украины
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Или в гугде вбейте в поиск "Солдата попросили одеть автомат на плечо" Первая ссылка
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Прoсмoтрев этo видeo начинaешь понимать почему стoлько "нeбoeвых" пoтeрь у лучшей apмии Еврoпы))) h t t p s: / /w w w.y o u t u b e . c o m / w a t c h ?v=yNYQbxaWPm0 Пробелы в ссылке нужно убрать
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Б**ях**р Гиперлуп Омельянович
Б**ях**р Гиперлуп Омельянович
Ну теперь точно рашкафсё! Вы там случайно на Крым её не направьте, бо ответка прилетит, прям Турчинову по башке!
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