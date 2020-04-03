В Украине испытали мощнейший ракетный комплекс для ВСУ. Впечатляющее видео

В акватории Черного моря на полигоне "Алиби" прошел второе успешное испытание мощный украинский ракетный комплекс "Нептун".
Об этом на своей странице в Facebook написал секретарь СНБО Алексей Данилов (чтобы посмотреть фото и видео, проскрольте новость вниз).
По его словам, "Нептуну" удалось успешно поразить плавучие мишени. В то же время он подчеркнул, что дальность пусков ракеты составляет до 100 километров.
В Украине успешно испытали ракетный комплекс "Нептун"
"Спасибо всему коллективу ГККБ "Луч". ВСУ будет чем ответить на суше и на море", – написал Данилов.
Отмечается, что после завершения всех испытаний, ракетный комплекс "Нептун" будет принят на вооружение Вооруженных сил Украины.
Испытания ракетного комплекса "Нептун"
Facebook/Алексей Данилов
Испытания ракетного комплекса "Нептун"
Facebook/Алексей Данилов
Испытания ракетного комплекса "Нептун"
Facebook/Алексей Данилов
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились новые кадры испытаний модернизированной ракеты "Ольха-М", которые успешно прошли 1 апреля в Одесской области.
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