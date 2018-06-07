На второе место по смертности в Украине ТРАДИЦИОННО, - как и каждую весну-лето вышли смерти на воде. И если Армагеддон на дорогах в виде прежде всего пьяных ДТП уносит тысячи жизней украинцев, то весенние и летние пляжи в жару и особенно в пьяные бесконечные майские праздники уносят СОТНИ ЖИЗНЕЙ.

Так, с начала года утонули в водоемах Украины под 350 человек (рост смертности по сравнению с прошлым годом более 20 процентов). А в июне таких Трагедий УЖЕ случилось просто рекордное число: 24 утопленника (трое детей!!!). По пять Душ гибнет в день: тут и туристы, и спортсмены, и рыбаки, и любители гребли, и аквалангисты, и простые алконавты...

Наши водоемы в подавляющем большинстве случаев либо НЕ ПРИСПОСОБЛЕНЫ для купания; либо не оборудованы спасательными средствами. Дети на каникулах не просто болтаются без присмотра по пляжам, но и часто тупо не умеют плавать и не предупреждены об опасностях пребывания на воде без взрослых.

Полное впечатление, что местным властям просто наплевать на эпидемию смертей на воде. Как впрочем и профильным министерствам, которые отвечают за пропаганду здорового образа отдыха для наших сограждан на воде. Почему бы нам не взять пример с умной Хорватии, где ежегодно туризм на воде приносит до 10 миллиардов долларов? Там, если тонет турист на пляже, то снимают с работы кого-то с местных начальников; а когда крадут у туриста автомобиль, то увольняют местного начальника полиции (число автоугонов в Украине, кстати, тоже неуклонно растет).

Во всяком случае Кабинет Министроа больше не может игнорировать тот факт, что "спасатели" у нас чаще достают уже "готовых" утопленников из воды, а не спасают тонущих Людей. Нельзя также игнорировать дальше тот факт, что местные власти ПОВСЕМЕСТНО ОТМОРОЗИЛИСЬ ОТ ПРОБЛЕМЫ ПЛЯЖЕЙ, которые превратились летом в Украине в смертельную западню для взрослых и особенно для Детей. Равнодушие местных чинуш по отношению к смертоубийству на водах поистину омерзительно и выводит их за черту Человечности. Воистину прав был Омар Хаям: "Лучше кости глодать, чем прельститься сластями За столом у мерзавцев, имеющих власть"...