В Украине чтят память жертв депортации крымских татар из Крыма: трагедия в цифрах

В Украине и в мире 18 мая чтят память жертв депортации крымскотатарского народа из Крыма. В этот день в 1944 году по приказу Иосифа Сталина с полуострова в Среднюю Азию был отправлен первый эшелон с людьми.

Всего депортировали по разным оценкам от 190 тысяч до 423 тысяч человек. В ходе депортации и в первые годы после нее погибли более 40% крымских татар. О причинах трагедии и о том, как она происходила, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Депортация крымских татар: память погибших чтят 18 мая khpg.org

Как происходила депортация

Депортацию крымских татар власть СССР начала в 4 часа утра 18 мая 1944 года и завершила в 4 вечера 20 мая. Осуществляли операцию 32 тысячи военных НКВД.

Людям давали от нескольких минут до получаса, чтобы собраться, потом грузовиками везли на железнодорожные станции. Оттуда эшелонами, в наглухо закрытых товарных вагонах отправляли к местам ссылки – в отдаленные регионы СССР: от северного Предуралья до республик Средней Азии.

В дороге людей кормили редко и плохо, умерших хоронили возле железнодорожного полотна или не хоронили вообще. По воспоминаниям очевидцев, тех, кто сопротивлялся или не мог идти, иногда расстреливали на месте.

Крымские татары по прибытии в Узбекистан imgur.com

4 июля 1944 года НКВД официально проинформировал Сталина о завершении депортации. Но вскоре после этого выяснилось, что забыли выселить людей с Арабатской стрелки. Вместо того, чтобы подготовить дополнительный трансферт в поездах, НКВД загрузил сотни крымских татар на старую лодку, доставил ее к середине Азовского моря и утопил вместе с людьми 20 июля. Тех, кто не тонул, добивали пулеметами.

Жертвы депортации крымских татар

По официальным данным, сообщенным Лаврентием Берией из Ташкента, в дороге погиб 191 человек. На самом же деле в ходе выселения из Крыма и в первые годы после него погибли около 46,2% крымских татар, то есть почти каждый второй из народа.

Депортированный крымскотатарский мальчик в спецпоселении. 1944 год, Красновишерск, Молотовская область memory.gov.ua

В течение нескольких лет после изгнания из Крыма люди продолжали гибнуть из-за недоедания, трудовой эксплуатации, болезней, отсутствия медицинской помощи и суворого климата.

Депортированные крымские татары часто вынуждены были работать по 11-12 часов в сутки, без выходных. При этом получали они всего по 200-400 граммов хлеба в день. Многим приходилось жить в землянках, где "не было ни дверей, ни окон, ничего, только камыш" на полу, чтобы спать.

Причины депортации

Среди причин депортации советская власть называла дезертирство крымских татар из Красной армии, сотрудничество с нацистами и расправу над советскими партизанами.

Агитационная листовка для заселения Крыма россиянами с обещаниями выгоды и финансовой помощи, конец 1940-х – начало 1950-х годов news.online.ua

Уже во времена перестройки, 14 ноября 1989 года, Верховный Совет СССР принял "Декларацию о признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, которые были подвергнуты насильственному переселению, и обеспечении их прав", которая осудила насильственное переселение как тяжелейшее преступление, что противоречит основам международного права.

А 12 ноября 2015 года Верховная Рада независимой Украины признала депортацию крымских татар геноцидом и провозгласила 18 мая Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Массовое возвращение крымских татар в Крым началось в конце 80-х годов прошлого века.

Памятник жертвам депортации крымских татар в Ялте wikipedia.org

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