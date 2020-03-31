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31 марта • обновлено в 22:45
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В Украине – 645 случаев коронавируса

28.1т
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В Украине по состоянию на 31 марта зафиксировано 645 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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Об этом сообщила пресс-служба Минздрава. Всего зафиксировано 17 летальных случаев от COVID-19.

10 человек в Украине выздоровели, повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

rbc.ua

За полдня 97 новых случаев и 4 смерти: в Украине количество инфицированных коронавирусом достигло 645

facebook.com/phc.org.ua

Среди выздоровевших – пациенты с Днепропетровской (1), Запорожской (1), Киевской (1) и Черновицкой (7) областей, уточнили в Центре общественного здоровья Украины.

С начала года ЦОЗ получил 3178 подозрений на новую коронавирусную инфекцию.

Напомним, на утро вторника, 31 марта, подтвержденных случаев коронавируса в Украине было 549.

За полдня 97 новых случаев и 4 смерти: в Украине количество инфицированных коронавирусом достигло 645

Как сообщал OBOZREVATEL, в аэропорту "Борисполь" под Киевом 31 марта приземлился самолет, который доставил из Китая в Украину еще 100 тыс. высокоточных ПЦР-тестов для выявления коронавируса, 40 тыс. очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина
Теги
болезнь инфекция вирус Министерство здравоохранения
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