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14 марта • обновлено в 11:26
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В Украине 6 лет назад появился первый батальон добровольцев: как это было

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В субботу, 14 марта, отмечают День украинского добровольца. Они были одними из первых, кто в 2014 году стали защищать страну в начале войны на Донбассе.

В этот день шесть лет назад 500 бойцов-добровольцев "Самообороны Майдана" прибыли на полигон Новые Петровцы для формирования первого добровольческого батальона.

В начале апреля 2014 года первый добровольческий батальон передислоцировался на Днепропетровщину и получил название "Днепр-2".

День украинского добровольца

День украинского добровольца

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В 2017 году Верховная Рада приняла решение о праздновании 14 марта Дня украинского добровольца. В этот день чествуют мужество и героизм защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

По случаю праздника президент Украины Владимир Зеленский поздравил защитников Украины на своей странице в Facebook. Он поблагодарил всех, кто уже вошел в историю и продолжает выполнять боевые задания на востоке страны в составе обновленного украинского войска.

"Благодаря самоотверженности и героизму, продемонстрированном воинами-добровольцами в боях с российским агрессором, добровольческое движение навсегда вошло в историю Украины и в дальнейшем будет оставаться подтверждением свободолюбия украинского народа и несокрушимости его духа", – подчеркнул Зеленский.

В центре Киева начались мероприятия ко Дню украинского добровольца, сообщает "Укринформ". На площади перед Михайловским Златоверхим собором собрались около 200 людей. Там происходит молебен по погибшим на востоке Украины бойцам-добровольцам. После этого планируется автопробег "В память о добровольцах" и "Марш патриотов". За общественным порядком следят усиленные наряды полиции.

Как писал OBOZREVATEL ранее, парламентское большинство в Верховной Раде Украины приняло во втором чтении законопроект 2045-1, предусматривающий предоставление статуса участника боевых действий бойцам добровольческих формирований.

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Автор
Карина Бондаренко
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Майдан праздник добровольцы
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