"В центре Крым": оккупанты задумали новую провокацию для "русского мира"

Так называемый глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов предложил создать четко сформулированную концепцию "русского мира" как мировоззренческой модели.

"Для эффективного отстаивания интересов России и прав соотечественников недостаточно одних только усилий по изучению и распространению русского языка. Нам жизненно необходима мощная, четко сформулированная концепция "русского мира" как мировоззренческой модели", - передает его слова "РИА Новости".

По словам оккупанта, эта концепция должна найти свое отражение на "законодательном уровне".

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Сергей Аксенов Цензор.нет

При этом Аксенов считает логичным, чтобы центром обсуждения и разработки концепции "русского мира" стал Крым.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "ЛНР" установили новый праздник 6 июня – день русского языка.