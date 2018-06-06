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"В центре Крым": оккупанты задумали новую провокацию для "русского мира"

2.3тЧитать новость на украинском

Так называемый глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов предложил создать четко сформулированную концепцию "русского мира" как мировоззренческой модели.

"Для эффективного отстаивания интересов России и прав соотечественников недостаточно одних только усилий по изучению и распространению русского языка. Нам жизненно необходима мощная, четко сформулированная концепция "русского мира" как мировоззренческой модели", - передает его слова "РИА Новости".

По словам оккупанта, эта концепция должна найти свое отражение на "законодательном уровне".

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При этом Аксенов считает логичным, чтобы центром обсуждения и разработки концепции "русского мира" стал Крым.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "ЛНР" установили новый праздник 6 июня – день русского языка.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Сергей Аксенов
Место
Украина
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