В ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" обсудят "воров в законе" и Донбасс

В пятницу, 5 июня, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят возвращение Донбасса в состав Украины и легализацию Верховной Радой "воров в законе".
Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:
Хотят ли жители оккупированных территорий возвращаться к полноценной жизни в составе Украины?
Почему депутаты Верховной Рады легализовали "воров в законе" и проголосовали за борьбу с ними?
В эфире ток-шоу ожидается также прямое включение врачей из города Светлодарск (Донецкая область).
Гости студии:
Алексей Резников, вицепремьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;
Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины;
Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина";
Наталья Королевская, народный депутат, "Оппозиционного платфрма - За жизнь";
Ирина Верещук, народный депутат, "слуги народа", член комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
Андрей Костин, народный депутат, "слуги народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики;
Иванна Климпуш-Цинцадзе, народный депутат, "Европейская Солидарность", председатель Комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом;
Владимир Вятрович, народный депутат, "Европейская Солидарность";
Александра Устинова, народный депутат, "ГОЛОС";
Игорь Клименко, председатель Национальной полиции Украины;
Святослав Пискун, Генеральный прокурор Украины (2002-2003; 2004-2005; 2007);
Давид Сакварелидзе, заместитель Генерального прокурора Украины (2015-2016);
Сергей Старенький, председатель Государственной пенитенциарной службы Украины (2014);
Коба Накопия, депутат парламента Грузии;
Георгий Тука, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (2016-2019);
Игорь Козловский, ученый, пленный боевиков.
Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 4 июня, Верховная Рада приняла законопроект об ответственности за преступления, который вводит в Уголовный кодекс понятие "вор в законе".
При рассмотрении законопроекту нардепам включили аудиозапись разговоров между криминальными авторитетами, которые высказывали опасения за его принятие.
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