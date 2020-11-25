В США парень лишился после аварии руки и половины тела, но выжил. Мотивирующие фото

Молодой американец выжил в ужасной аварии с тяжелым погрузчиком, но для этого врачи вынуждены были провести ему срочную операцию по ампутации нижней части тела.

Во время происшествия парень все время оставался в сознании, пишет DailyMail. Он видел – все, что находилось ниже его бедер, было полностью раздавлено (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Юноша принял решение позволить медикам провести операцию по гемикорперэктомии, в ходе которой была ампутирована вся нижняя часть тела.

При этом врачи говорили девушке пациента Сабии Райх, что парень не выживет, и она прощалась с ним шесть раз.

Однако врачи ошиблись в прогнозах, и Лорен пошел на поправку. Пара обручилась.

Парень заявил, что решение об ампутации далось ему легко, поскольку от этого зависела его жизнь.

"Сабия уверяет, что будет рядом со мной, несмотря ни на что, и все мои ближайшие родственники находятся рядом со мной, это действительно не было трудным выбором для меня!" – уточнил он.

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