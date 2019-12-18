В России показали хронику крушения рейтинга Путина: инфографика

За последние десять лет российские власти во главе с Владимиром Путиным и его сторонниками довели свою страну до состояния застоя, а граждан лишили участия в политической жизни РФ.

Все это лишь привело к полному "крушению" рейтинга Путина, Медведева и их "Единой России". Об этом говорится в статье The Bell.

"Прощайте, 2010-е! 2020 год завершает странное десятилетие, которое началось за здравие, а закончится глубоким застоем", – иронизируют авторы материала.

Рейтинг Путина в России падает

Отмечается, что если конец 2000-х российская власть встречала с оптимизмом, радуясь преодолению экономического кризиса и тому, что ничто не угрожает стабильности системы, то уже с начала 2011-го график популярности Путина, Медведева и "Единой России" начинает отражать непростую борьбу за рейтинги.

"Среди стран мира по уровню демократии от Economist Россия закончила 2010 год на 107-м месте, в группе стран с "гибридными политическими режимами" (как Грузия и Армения). 2018-й – уже на 144-м, в группе с "авторитарным режимом" и значением индекса хуже, чем у Ирака и Афганистана. Закручивание гаек позволило сдержать, но не снизить протестный потенциал: в 2010 году его оценивали в 33%, в 2019-м – в 35%", – приводит издание цифры.

Как менялись рейтинги Путина, Медведева и "Единой России" thebell.io

При этом для россиян за эти десять лет действия Кремля обернулись почти полным запретом на несогласованное с властями участие в политической жизни страны.

Например, людям так и не предоставили полную свободу выбора во время избрания губернаторов на местах – случаи, когда им становился не кандидат от кремлевских верхушки, были единичными, а вскоре вовсе стали невозможными.

Также, принимая разные поправки в закон о митингах, россиян почти лишили права на какой-либо протест. У властей появился целый арсенал средств для репрессий против протестующих.

Помимо этого, Кремль взялся за свободу слова и полностью подчинил себе все ведущие средства массовой информации. Сначала это были телеканалы, 2010-е власть потратила на установление контроля над прессой, а далее над интернетом и, по мере роста их аудитории, даже над соцсетями.

Путин и Медведев narodna-pravda.ua

Ко всему прочему, для медиаресурсов и отдельных граждан, которые хоть как-то могли повлиять на умы россиян, вводились свои репрессивные меры. Людей начали судить за призывы к экстремизму в интернете, а с 2019-го – привлекать к административной ответственности даже за оскорбление власти и государственных символов.

"Владимир Путин заявлял, что он запрещает только "глумиться над флагом и над гербом", но основным объектом "неуважительной" критики стал он сам: 78% штрафов связаны с высказываниями о президенте", – пишет издание, подводя итоги о "потерянном десятилетии" России и ее главы Путина, который и довел страну к такому кризису.

Как сообщал OBOZREVATEL, в политике Владимира Путина увидели крах для России, поскольку спустя 20 лет его правления показатели развития российской экономики в международном сравнении снова находятся на том же уровне, где они были в 1998 году.

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