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18 декабря • обновлено в 17:19
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В России показали хронику крушения рейтинга Путина: инфографика

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За последние десять лет российские власти во главе с Владимиром Путиным и его сторонниками довели свою страну до состояния застоя, а граждан лишили участия в политической жизни РФ.

Все это лишь привело к полному "крушению" рейтинга Путина, Медведева и их "Единой России". Об этом говорится в статье The Bell.

"Прощайте, 2010-е! 2020 год завершает странное десятилетие, которое началось за здравие, а закончится глубоким застоем", – иронизируют авторы материала.

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Рейтинг Путина в России падает

Рейтинг Путина в России падает

Отмечается, что если конец 2000-х российская власть встречала с оптимизмом, радуясь преодолению экономического кризиса и тому, что ничто не угрожает стабильности системы, то уже с начала 2011-го график популярности Путина, Медведева и "Единой России" начинает отражать непростую борьбу за рейтинги.

"Среди стран мира по уровню демократии от Economist Россия закончила 2010 год на 107-м месте, в группе стран с "гибридными политическими режимами" (как Грузия и Армения). 2018-й – уже на 144-м, в группе с "авторитарным режимом" и значением индекса хуже, чем у Ирака и Афганистана. Закручивание гаек позволило сдержать, но не снизить протестный потенциал: в 2010 году его оценивали в 33%, в 2019-м – в 35%", – приводит издание цифры.

Как менялись рейтинги Путина, Медведева и "Единой России"

Как менялись рейтинги Путина, Медведева и "Единой России"

thebell.io

При этом для россиян за эти десять лет действия Кремля обернулись почти полным запретом на несогласованное с властями участие в политической жизни страны.

Например, людям так и не предоставили полную свободу выбора во время избрания губернаторов на местах – случаи, когда им становился не кандидат от кремлевских верхушки, были единичными, а вскоре вовсе стали невозможными.

Также, принимая разные поправки в закон о митингах, россиян почти лишили права на какой-либо протест. У властей появился целый арсенал средств для репрессий против протестующих.

Помимо этого, Кремль взялся за свободу слова и полностью подчинил себе все ведущие средства массовой информации. Сначала это были телеканалы, 2010-е власть потратила на установление контроля над прессой, а далее над интернетом и, по мере роста их аудитории, даже над соцсетями.

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Путин и Медведев

Путин и Медведев

narodna-pravda.ua

Ко всему прочему, для медиаресурсов и отдельных граждан, которые хоть как-то могли повлиять на умы россиян, вводились свои репрессивные меры. Людей начали судить за призывы к экстремизму в интернете, а с 2019-го – привлекать к административной ответственности даже за оскорбление власти и государственных символов.

"Владимир Путин заявлял, что он запрещает только "глумиться над флагом и над гербом", но основным объектом "неуважительной" критики стал он сам: 78% штрафов связаны с высказываниями о президенте", – пишет издание, подводя итоги о "потерянном десятилетии" России и ее главы Путина, который и довел страну к такому кризису.

Как сообщал OBOZREVATEL, в политике Владимира Путина увидели крах для России, поскольку спустя 20 лет его правления показатели развития российской экономики в международном сравнении снова находятся на том же уровне, где они были в 1998 году.

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Автор
Дина Баронова
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
рейтинг
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Не так давно в российском информационном пространстве начали появляться издания, которые публикуют откровенно лживую информацию о нашей стране. Одно из таких изданий – The Bell. Его основала бывшая сотрудница РБК Елизавета Осетинская. Идея о создании своего средства массовой информации пришла к ней во время учебы в Стэнфордском университете. Хотя, вероятнее всего, идею ей подсказали сотрудники из американских органов.Интернет журнал The Bell полностью прозападное издание, которое публикует все таким образом, чтобы это было выгодно Государственному департаменту США. Даже юридическое лицо издания – Polestar Digital Ventures Ltd – зарегистрировано в Соединенных Штатах, в Делавэре. А одним из инвесторов проекта Осетинской значится Европейский фонд за демократию, который известен тем, что поддерживает протестные настроения во многих странах Европы, Ближнего Востока и северной Африки. Организация поддерживает цветные революции.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
По состоянию на апрель 2019 года на официальном канале в Telegram — 24,3 тысяч подписчиков
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Иванович Василий
Иванович Василий
))) Кому они нужны, эти рейтинги, составляемые на гос-финансирование?! У них подсчет - почти такой же, как у полиции присутствующих на митингах от власти и от оппозиции. Там, где нарисовано "минус 10%", там все "минус 25-30%", а то и больше, да плюс с постоянной оглядкой - а точно ли разрешили опубликовать, или не так поняли, и надо пере-обосновывать с падения на рост или на временное и частичное падение совсем не того, что написали, а немного другого и немного в другом
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
На фоне того что творится в свидомитом гадюшнике, сразу находится статистика в оправдание своей беспощности.
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