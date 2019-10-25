В Ривне родила 12-летняя девочка: появились новые подробности

Мальчика, которого в сентябре родила 12-летняя девочка в Ривненском областном перинатальном центре, перевели в детский дом.

Как пишет местное издание "Чаривне", малыш уже подрос и набрал вес. Однако у него врожденнй порок, который требует операции.

"Малыш родился здоровым, но имеет врожденный порок и требует в дальнейшем оперативного вмешательства. Сейчас он переведен в дом ребенка, - уточнила заместитель главного врача Галина Ковалева.

"Чарівне"

Она также отметила, что малыша назвали старофранзуским именем Тибор, что означает "храбрый".

Напомним, 12-летняя мама жила в ромском лагере на свалке и родила ребенка. Девочка отказалась от малыша и после выписки из роддома к сыну не наведывалась. У малыша – врожденный порок сердца.

Малыш сразу после родов ТСН

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