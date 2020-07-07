В польском поселке Погожице Малопольского воеводства поляки подожгли хостел, где жили украинские работники.

Об этом сообщило издание radiokrakow.pl. Отмечается, что в хостеле жили 12 человек, почти все украинцы. В результате пожара никто не пострадал: работников удалось быстро вывести из горящего здания.

Сейчас ни полиция, ни спасатели не сообщают о причинах возникновения пожара. Вместе с тем, правоохранители уже задержали двух поляков, подозреваемых в поджоге. Мотивы ЧП пока не известны.

У Польщі спалили хостел, де жили українці gazetakrakowska.pl

У Польщі спалили хостел, де жили українці gazetakrakowska.pl

Огонь нанес существенный ущерб зданию хостела, из-за чего его дальнейшая эксплуатация будет невозможна.

В Польше сожгли хостел, где жили украинцы radiokrakow.pl

В Польше сожгли хостел, где жили украинцы radiokrakow.pl

Отметим, что в Польше работает около полутора миллиона украинских работников. Количество сотрудников из Украины постоянно растет и их влияние на экономику Польши тоже, потому министр сельского хозяйства и развития сельских территорий Ян Кшиштоф Ардановски считает, что права украинцев, которые работают в Польше требуют вероятного урегулирования международным соглашением.

В Польше сожгли хостел, где жили украинцы gazetakrakowska.pl

В Польше сожгли хостел, где жили украинцы gazetakrakowska.pl

В Польше сожгли хостел, где жили украинцы gazetakrakowska.pl

Как сообщал OBOZREVATEL, Польша за счет государственных средств проведет тестирование на наличие коронавируса украинцам, которые поедут на заработки в эту страну.