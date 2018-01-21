В полном составе: одна из крупнейших бригад ВСУ покинула зону АТО. Опубликованы фото

Из зоны АТО в полном составе выведена 128-я отдельная горно-пехотная бригада Вооруженных сил Украины.

Об этом пишет Mukachevo.net.

Бойцы подразделения уже прибыли на место постоянной дислокации — в Закарпатскую область, там их торжественно встречали.

В Закарпатье прибыл также эшелон с техникой и автомобилями 128-й бригады.

Формирование должно пробыть за пределами зоны АТО около полугода — минимум до июля 2018 года.

Бойцы держали защиту в районе Попасной, Зайцева, Горловки, Торецка.

Как писал "Обозреватель", 17 декабря в районе поселка городского типа Зайцево Донецкой области в результате прямого попадания 120-мм мины в блиндаж погиб военнослужащий 128-й бригады Тимофей Гениш.