В полном составе: одна из крупнейших бригад ВСУ покинула зону АТО. Опубликованы фото

Из зоны АТО в полном составе выведена 128-я отдельная горно-пехотная бригада Вооруженных сил Украины.
Об этом пишет Mukachevo.net.
Бойцы подразделения уже прибыли на место постоянной дислокации — в Закарпатскую область, там их торжественно встречали.
В Закарпатье прибыл также эшелон с техникой и автомобилями 128-й бригады.
Формирование должно пробыть за пределами зоны АТО около полугода — минимум до июля 2018 года.
Бойцы держали защиту в районе Попасной, Зайцева, Горловки, Торецка.
Как писал "Обозреватель", 17 декабря в районе поселка городского типа Зайцево Донецкой области в результате прямого попадания 120-мм мины в блиндаж погиб военнослужащий 128-й бригады Тимофей Гениш.
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