Заявление так называемого председателя "ДНР" Дениса Пушилина по оборудованию украинской стороной инженерных сооружений в районе населенного пункта Шумы Донецкой области с соответствующими координатами не соответствует действительности.

Об этом сообщили в Facebook Операции Объединенных сил. Оккупанты имеют целью срыв договоренностей, которые были достигнуты 22 июля 2020 Трехсторонней контактной группой о дополнительных мерах по соблюдению полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

В ООС объяснили угрозы Пушилина атаковать ВСУ Facebook Операции Объединенных сил

В ООС объяснили угрозы Пушилина атаковать ВСУ Facebook Операции Объединенных сил

Новость дополняется ...

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал