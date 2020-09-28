В октябре в Украине будет бабье лето и заморозки, – народный синоптик

Начало октября в Украине будет теплым, но к концу месяца существенно похолодает, и температура воздуха снизится до нуля.

Такой прогноз на следующий месяц сделал народный синоптик Леонид Горбань, передает "Сегодня". Он отметил, что октябрь начнется "по-сентябрьски", с бабьего лета.

По его словам, 3-4 октября возможны небольшие дожди в отдельных областях, прежде всего – на западе Украины. Но уже 4-го потеплеет до +16-18 градусов днем, что на 8-10 градусов выше, чем в последние дни сентября, на юге страны ожидается температура до +20.

Народный синоптик спрогнозировал, что тепло продержится до 10 октября, и на Покров (14 октября) станет совсем прохладно, днем будет ниже 10 градусов тепла. На праздник возможны сильные дожди, местами до 7 мм осадков.

Он рассказал, что дожди за 3-4 дня постепенно ослабеют, но и температура снизится до среднесуточной в пределах 3-5 градусов тепла. Горбань отметил, что ночью при прояснениях возможны даже заморозки, прежде всего в северных регионах.

Конец октября ожидается почти зимним: с 26-27 октября температура снизится до нуля, дожди будут усиливаться. 29-31 октября, по прогнозам народного синоптика, ожидаются даже ночные морозы до -3-5 градусов. В отдельных регионах, прежде всего на севере и востоке страны, возможны дожди со снегом и небольшой мокрый снег.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале сентября народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что погода в Украине осенью будет холодной и дождливой, в октябре возможны первые морозы и снег.