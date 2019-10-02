В Одессу прилетел Том Круз: первые фото и подробности

В среду утром, 2 октября, известный американский киноактер и продюсер Том Круз прибыл в Одессу.

Его самолет Gulfstream IV с регистрационным номером 808T приземлился в аэропорту. Актер вышел из него, сел в черную машину и уехал, сообщили "Думской" очевидцы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Также пользователь Алексей Маленко разместил на своей странице в Instagram фото со звездой, обозначив локацию – аэропорт Одесса.

Том Круз прилетел в Одессу 24 канал

Отмечается, что Круз – сертифицированный пилот и часто пилотирует свой самолет лично. Вероятно, так он и сделал в этот раз.

Позже стало известно, что актер пообедал в ресторане "Бабель Фиш", что на Греческой улице в Одессе. Фотографию опубликовала на своей странице в Facebook директор БФ "Холидейз" Елена Орлова.

По информации местных СМИ, после этого Круз отправился во Львов.

Круз пообедал в Одессе Елена Орлова

Он прибыл на самолете Думская

Позже актер пересел на авто Думская

Как сообщал OBOZREVATEL:

Голливудского актера Круза вечером в понедельник, 30 сентября, заметили в метро Киева. На видео запечатлено, как звезда в сопровождении охраны спустился на станцию "Золотые Ворота".

Актер и режиссер прибыл в Украину по приглашению президента Владимира Зеленского. Встреча прошла в Офисе президента.

В честь визита в киевское метро Круза на станции "Золотые ворота" будет установлена "голливудская звезда".

Новость о визите актера в столицу стала поводом для креативных фотожаб, авторы которых изобразили хорошо известную для киевлян реальность.

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