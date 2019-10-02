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2 октября • обновлено в 15:26
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В Одессу прилетел Том Круз: первые фото и подробности

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В среду утром, 2 октября, известный американский киноактер и продюсер Том Круз прибыл в Одессу.

Его самолет Gulfstream IV с регистрационным номером 808T приземлился в аэропорту. Актер вышел из него, сел в черную машину и уехал, сообщили "Думской" очевидцы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Также пользователь Алексей Маленко разместил на своей странице в Instagram фото со звездой, обозначив локацию – аэропорт Одесса.

Том Круз прилетел в Одессу

Том Круз прилетел в Одессу

24 канал

Отмечается, что Круз – сертифицированный пилот и часто пилотирует свой самолет лично. Вероятно, так он и сделал в этот раз.

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Позже стало известно, что актер пообедал в ресторане "Бабель Фиш", что на Греческой улице в Одессе. Фотографию опубликовала на своей странице в Facebook директор БФ "Холидейз" Елена Орлова.

По информации местных СМИ, после этого Круз отправился во Львов.

Круз пообедал в Одессе

Круз пообедал в Одессе

Елена Орлова

Он прибыл на самолете

Он прибыл на самолете

Думская

Позже актер пересел на авто

Позже актер пересел на авто

Думская

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Том Круз
Место
Украина Одесса
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Туземцы перед Крузом гопак плясали?
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Mega Death
Mega Death
Прилетел поржать над папуасами)) Этот карлик подскажет холопам где Бог))
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