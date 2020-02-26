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26 февраля • обновлено в 16:49
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В Николаеве забросали яйцами депутата, поздравлявшего с 23 февраля. Фото

4.2т
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В среду, 26 февраля, в здании Николаевского городского совета депутата от фракции "Оппозиционный блок" Павла Зоткина, который ранее оскандалился поздравлением с 23 февраля, забросали яйцами.

Об этом со слов очевидцев сообщает "Преступности.НЕТ" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По предварительным данным, это сделали представители "Национального корпуса". Инцидент произошел на третьем этаже мэрии, когда депутат направлялся на заседание комиссии по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития.

Зоткина забросали яйцами в мэрии Николаева

Зоткина забросали яйцами в мэрии Николаева

Преступности.НЕТ

Сам Зоткин подтвердил, что его забросали яйцами, уточнив, что это были трое неизвестных.

"Связываю с тем, что общество у нас расколото и демократия у нас еще только впереди, соответственно и свобода слова. Я живой и здоровый. Я считаю, что наше население и наши люди через какой-то период времени смогут воспринимать и другое мнение, и точку зрения", – высказался он.

В Николаеве забросали яйцами депутата, поздравлявшего с 23 февраля

В Николаеве забросали яйцами депутата, поздравлявшего с 23 февраля

На уточняющий вопрос, не связывает ли он этот инцидент со своим поздравлением с 23 февраля, где на картинке был российский флаг, депутат ответил, что это вполне вероятно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зоткин опубликовал в соцсети поздравление с 23 февраля на фоне российского флага. После резонанса в СМИ он оправдался, что якобы не видел символику.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина Николаев
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Махно Володимир
Махно Володимир
пора таких уепоков ватных, за шиворот и в мусорный бак! тут дело совершенно не в демократии, а в национальных интересах и безопасности. как может любитель россии, занимать такой пост, должность, в стране, которую пытается уничтожить военным путем та же россия??? КАК???!!! Разве будут такие пророссийские уепки делать что либо на благо украинцев?? НЕТ конечно! они будут всячески препятствовать экономическому развитию, коррупции, уничтожению институтов и т п. Их задача одна - вернуть Украину под контроль россии! Такие партии всегда финансируются из россии. Всякие там рабиновичи..кивы...медведчуки и т п. ватное шобло! Они по мимо всего еще и ездят на россию, везя туда отчеты и получая инструкции.
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Вот такая цивилизация у санжарских дикарей. Это раньше в Европе говорили: "мне глубоко противны ваши взгляды, но я готов отдать свою жизнь за ваше право их высказывать". В современной ЦэЕвропе всё немножечко по-другому...
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Надеюсь своими яйцами закидали, отрезали назло Путину и закидали. Д.Б.
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