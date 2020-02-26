В среду, 26 февраля, в здании Николаевского городского совета депутата от фракции "Оппозиционный блок" Павла Зоткина, который ранее оскандалился поздравлением с 23 февраля, забросали яйцами.

Об этом со слов очевидцев сообщает "Преступности.НЕТ" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По предварительным данным, это сделали представители "Национального корпуса". Инцидент произошел на третьем этаже мэрии, когда депутат направлялся на заседание комиссии по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития.

Зоткина забросали яйцами в мэрии Николаева Преступности.НЕТ

Сам Зоткин подтвердил, что его забросали яйцами, уточнив, что это были трое неизвестных.

"Связываю с тем, что общество у нас расколото и демократия у нас еще только впереди, соответственно и свобода слова. Я живой и здоровый. Я считаю, что наше население и наши люди через какой-то период времени смогут воспринимать и другое мнение, и точку зрения", – высказался он.

В Николаеве забросали яйцами депутата, поздравлявшего с 23 февраля

На уточняющий вопрос, не связывает ли он этот инцидент со своим поздравлением с 23 февраля, где на картинке был российский флаг, депутат ответил, что это вполне вероятно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зоткин опубликовал в соцсети поздравление с 23 февраля на фоне российского флага. После резонанса в СМИ он оправдался, что якобы не видел символику.

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