В Николаеве ветераны российско-украинской войны заставили стать на колени водителя маршрутки, который накануне отказался везти инвалида войны Александра Беспалова, как льготника, выгнал его из транспорта и ударил.

Об этом на своей странице в Facebook написал ветеран АТО Александр Погребиский. Он сообщил, что с водителем была проведена воспитательная беседа. Она закончилась тем, что маршрутчик извинился и встал на колени (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Погребиский напомнил, что Беспалов является инвалидом первой группы, поскольку не имеет глаза и части черепа, которые потерял на войне.

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По его словам, кроме того, Укртрансбезопасность составила 2 протокола на транспортное средство. А на самого водителя написано заявление в полицию.

"Нельзя пренебрежительно относиться к участникам войны с РФ, сколько проведено воспитательной работы с водителями маршруток, сколько извинились? Не один десяток. Думаю, эта работа будет продолжаться, пока эти люди не получат четкого понимания уважения к правам участников войны!", – написал ветеран АТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр города Корсунь-Шевченковский (Черкасская область) Александр Гайдай на похоронах убитого воина ВСУ назвал войну на Донбассе "братоубийственной". Впоследствии он извинился за эти слова.

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