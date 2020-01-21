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21 января • обновлено в 13:06
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В небе над Украиной заметили НЛО: сеть заинтриговало странное фото

1.8т
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Жители Бердичева (Житомирская область Украины)заметили необычное свечение в небе, некоторые из них приняли его за настоящее НЛО.

Кадр опубликовал на странице "Подслушано. Бердичев" в Facebook Андрей Лесик, заинтриговав сеть. Пользователи предположили, что зарево могло исходить от пожара либо же просто быть каким-то атмосферным явлением.

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Заподозрили автора снимка и в фотошопе. Кроме того, среди версий оказалось отражение освещения теплиц в селе Садки, поскольку кадр был сделан со стороны трассы Винница-Житомир.

В небе над Украиной заметили НЛО: сеть заинтриговало странное фото

В небе над Украиной заметили НЛО: сеть заинтриговало странное фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее военно-морские силы США подтвердили подлинность трех опубликованных в интернете видео, на которых заметили неопознанные летающие объекты (НЛО).

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Автор
Анатолий Запорожский
Место
Украина Житомир
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Комментарии
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Там вся недострана на наркоте, таблетках и свухе помешана и не такое привидется.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Это чума западенцев свиномовных косит,
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Пить надо меньше.
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