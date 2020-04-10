Главная Новости
10 апреля • обновлено в 11:05
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Минздраве предупредили об опасности курения при коронавирусе

1.4т
Читать материал на украинском

Пациент, больной коронавирусом, особо тяжело переносит болезнь, если имеет такую вредную привычку, как курение.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Серьезную опасность оно несет людям, которые имеют тяжелые осоложнения, как, например, пневмонию. Об этом на брифинге предупредил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Курение

Курение

"Минск-новости"

"Табачный дым 100% влияет и ухудшает течение коронавирусной болезни, а также осложнения, которые могут возникать от гриппа и гриппоподобных заболеваний. В том числе коронавирусной болезни. Особенно, когда присоединяется пневмония. Поэтому рекомендую всем воздержаться от этих вредных привычек", – призвал он украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 2203.

    Вылечились: 61. Умерли: 69.

  • В мире заболели более 1,6 миллиона человек, погибли – более 95 тысяч.

  • Аваков предположил, что Украина начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а оправится окончательно к лету.

  • В Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях рассматривают возможность введения комендантского часа. В Черновицкой области на ближайшие выходные ввели особый режим.

  • Врач подметила оптимистичную деталь в борьбе с коронавирусом и заявила о позитивной тенденции.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги