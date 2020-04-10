В Минздраве предупредили об опасности курения при коронавирусе

Пациент, больной коронавирусом, особо тяжело переносит болезнь, если имеет такую вредную привычку, как курение.

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Серьезную опасность оно несет людям, которые имеют тяжелые осоложнения, как, например, пневмонию. Об этом на брифинге предупредил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Курение "Минск-новости"

"Табачный дым 100% влияет и ухудшает течение коронавирусной болезни, а также осложнения, которые могут возникать от гриппа и гриппоподобных заболеваний. В том числе коронавирусной болезни. Особенно, когда присоединяется пневмония. Поэтому рекомендую всем воздержаться от этих вредных привычек", – призвал он украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

диетологи объяснили, что лишний вес, то есть ожирение, может стать дополнительным фактором риска заразиться коронавирусом COVID-19. Ведь чем выше индекс массы тела, тем выше вероятность получить сердечно-сосудистые патологии или диабет второго типа.

А заведующий отделением инфекционных заболеваний римской больницы Умберто Клаудио Мастроянни рассказал, что коронавирус поражает не только легкие, а влияет с разрушительной силой на все органы человека уже на последней стадии заболевания.

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