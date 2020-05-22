В Минздраве объяснили, почему в Украине долго делают тесты на COVID-19

Сейчас количество тестов на коронавирус методом ПЦР в Украине существенно возросло. Впрочем, недавно их результатов приходилось ждать долго, поскольку отечественные лаборатории просто не были готовы к одномоментному наплыву.

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Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, подчеркнув, что специалистам нужно было научиться работать в новых условиях (посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Тест на коронавирус hightech.fm

"Сейчас количество тестирований методом ПЦР колеблется от 8 до 9000 (в сутки. – Ред.). Это те мощности наших лабораторий, которые сегодня задействованы. Но у нас есть четкая стартегия по расширению ПЦР-тестирований. За полтора месяца мы смогли нарастить с 700 тестов до почти 9 000. Мы идем дальше", – заверил он.

"Вы должны понимать, что наши лаборатории вообще не были готовы к проведению такого количества тестов. Надо было научить лаборантов, закупить дополнительное оборудование, чтобы выйти на те показатели, которые есть сейчас", – добавил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине официально ввели лабораторное тестирование на коронавирус методом иммуноферментного анализа (ИФА). Его будут делать пациентам с клиническими признаками коронавируса. Кроме того, лица, контактировавшие с больными, должны тестироваться на 14-е сутки после контакта, а медработники – раз в 14 дней на постоянной основе.

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