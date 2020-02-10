Серьезные потери "ЛНР": в Стаханове показали, как массово хоронят пособников оккупантов

В "ЛНР" устроили показательное прощание с террористами, которых ликвидировали под населенным пунктом Золотое-5.

Соответствующие фото и видео опубликовал в понедельник, 10 февраля, в Twitter блогер Necro Mancer (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видео, что нести венки и портреты террористов в похоронной процессии поставили детей из "Юнармии", одетых в форму с символикой "ЛНР".

В "ЛНР" показали, как массово хоронят пособников оккупантов Twitter Necro Mancer

В "ЛНР" показали, как массово хоронят пособников оккупантов Twitter Necro Mancer

В "ЛНР" показали, как массово хоронят пособников оккупантов Twitter Necro Mancer

В "ЛНР" показали, как массово хоронят пособников оккупантов Twitter Necro Mancer

Пользователи бурно отреагировали на увиденное. "Нет, чтоб по тихому закопать, устроили посиделки у гроба", "А что это за Луганскюгенд?", "Сдохли, ликвидированы, уничтожены. Но никак не погибли. Гибнут невинные и защитники, а наемники и террористы – смотрим выше", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы заявили, что ВСУ якобы открыли огонь по ним на Донбассе в районе населенного пункта Золотое-5, откуда ранее были отведены войска. В экстренном сообщении пресс-службы "Народной милиции Луганской народной республики" было сказано, что в результате 4 боевика убиты, еще 4 получили ранения различной степени тяжести.

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