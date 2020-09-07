В Крыму жестко ограничили подачу питьевой воды

"Власти" аннексированного Россией Крыма с понедельника, 7 сентября, ввели почасовую подачу питьевой воды из-за засухи и обмеления водохранилищ на полуострове.

Начался третий, самый жесткий этап ограничений для населения, сообщают "Известия".

Жители города и 39 населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов теперь будут получать воду утром и вечером. Потребление воды снизится до 100 тысяч кубометров в сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, из-за засухи в Крыму "власти" аннексированного Россией полуострова порекомендовали местным жителям тратить на приготовление еды и питье не больше 4 литров воды.

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