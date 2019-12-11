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11 декабря • обновлено в 16:59
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"Готовимся к смерти": в Крыму пожаловались на последствия "русского мира"

2.2т
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Жители аннексированного Крыма пожаловались в сети на катастрофический уровень зарплат.

Подтверждающими скриншотами поделилась в Facebook пользователь Нияра Пинаева (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, крымчане написали, что их средняя зарплата равна доходу уборщика в Швеции – 15 тысяч рублей. Они также обратили внимание, что ситуация ухудшилась именно после аннексии полуострова РФ.

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В Крыму пожаловались на низкие зарплаты

В Крыму пожаловались на низкие зарплаты

"Что мы должны делать на работе с такой зарплатой? Ничего! И даже немного вредничать", "Батрачим за копейки", "Так не только в Крыму. Просто во всей России так было и раньше", "Наверное, те, кто кричал "Россия!", не знали, что там такие зарплаты", "Радуемся все вместе, что "Крым наш", "Готовимся к смерти", – возмутились в сети.

"Готовимся к смерти": в Крыму пожаловались на последствия "русского мира"
"Готовимся к смерти": в Крыму пожаловались на последствия "русского мира"
"Готовимся к смерти": в Крыму пожаловались на последствия "русского мира"
"Готовимся к смерти": в Крыму пожаловались на последствия "русского мира"
"Готовимся к смерти": в Крыму пожаловались на последствия "русского мира"
"Готовимся к смерти": в Крыму пожаловались на последствия "русского мира"
"Готовимся к смерти": в Крыму пожаловались на последствия "русского мира"
"Готовимся к смерти": в Крыму пожаловались на последствия "русского мира"
"Готовимся к смерти": в Крыму пожаловались на последствия "русского мира"
"Готовимся к смерти": в Крыму пожаловались на последствия "русского мира"
"Готовимся к смерти": в Крыму пожаловались на последствия "русского мира"
"Готовимся к смерти": в Крыму пожаловались на последствия "русского мира"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее крымчане возмутились тем, что они постоянно сталкиваются с неудобствами из-за международных санкций против РФ.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крым
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Не истерите кастрюли в Крыму всё нормально.Зависть чубажо-пых обезьян незнает предела.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Если мало пусть едут в гадюшную усра-ину.
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Одно непонятно, если во всей России было так и раньше (маленькие зарплаты) то почему сюда ездят работать миллионы xoxлов?
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