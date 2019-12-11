"Готовимся к смерти": в Крыму пожаловались на последствия "русского мира"

Жители аннексированного Крыма пожаловались в сети на катастрофический уровень зарплат.

Подтверждающими скриншотами поделилась в Facebook пользователь Нияра Пинаева (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, крымчане написали, что их средняя зарплата равна доходу уборщика в Швеции – 15 тысяч рублей. Они также обратили внимание, что ситуация ухудшилась именно после аннексии полуострова РФ.

В Крыму пожаловались на низкие зарплаты

"Что мы должны делать на работе с такой зарплатой? Ничего! И даже немного вредничать", "Батрачим за копейки", "Так не только в Крыму. Просто во всей России так было и раньше", "Наверное, те, кто кричал "Россия!", не знали, что там такие зарплаты", "Радуемся все вместе, что "Крым – наш", "Готовимся к смерти", – возмутились в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее крымчане возмутились тем, что они постоянно сталкиваются с неудобствами из-за международных санкций против РФ.

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