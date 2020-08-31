В Крыму из кранов вместо воды потекла ржавая жидкость. Фото

Оккупационные власти Крыма ограничили водоснабжение для жителей полуострова. Они же жалуются на низкое качество питьевой воды и непоследовательность в действиях и заявлениях чиновников.

Устроенную оккупантами водную катастрофы люди обсуждают в соцсетях и делятся фото ужасной воды (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По словам крымчан, первый этап ограничений был запущен 24 августа. Так, в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов прекратили горячее водоснабжение. Власти заявили, что на втором этапе, с 31 августа по 7 сентября, воду населению начнут подавать по графику, а на третьем и вовсе – только утром и вечером.

Воду крымчанам будут подавать в специальные баки (Twitter RoksolanaToday&Крым25%@KrimRt)

Отмечается, что для обеспечения крымчан водой, коммунальщики начали обустраивать специальные емкости. В оккупационной администрации Симферополя говорят, что специально закупленные пластиковые баки установят возле жилых домов и будут по графику наполнять их водой с помощью автоцистерн.

"Такой грязной воды не было у нас никогда!", "Довыпендривались", "Да здравствует холера", "Неделю назад часть фильтра, которая сейчас поносного цвета, была белой и чистой", "Не смейтесь... Скоро медведя начнут по улицам водить", "А каким местом они весь год думали. Все знали, что зимой снега не было, а значит, и воды не будет. Еще и автомойки не закрыли", – отреагировали на такую инициативу жители аннексированного полуострова.

Реакция крымчан на ограничения водоснабжения (Facebook Tatiana Alexandrovna)

В сети также обратили внимание на то, что пластиковые баки были закуплены задолго до того, как крымские чиновники признали наличие проблемы с питьевой водой. Более того, как пишут росСМИ, каждая емкость обошлась бюджету в 100 тысяч рублей, хотя на рынке, отмечают крымчане, такую можно купить в два раза дешевле.

Некоторые в своих домах тоже взялись устанавливать пластиковые баки и наполнять все емкости водой. Однако это, констатируют люди, только приведет к еще большему расходу дефицитной влаги.

Из-за постоянных отключений вода испортилась (Facrebook Prohor Shmurdyakov)

"Все они знали, но, как и в случае с Армянском, тянули время, спасая свои места у бюджетных кормушек. А ну как в Москве нахмурятся за порчу имиджа…", "Повторяться не хочется, это государство и существует для того, чтоб воровать", "Слышите журчание воды? Это набираются ванны, цистерны, банки, кастрюли, баночки и ведра. Сколько этой воды будет вылито вечером в унитаз? Много… Где смысл?", "Смысла уже давно нет в действиях крымских властей", "Главное – каждый житель заплатит за набранную в тазики, ванны, бочки воду", – обсуждают ситуацию в сети.

Из кранов в домах крымчан течет ржавая вода (Twitter RoksolanaToday&Крым25%@KrimRt)

Также крымчане подчеркнули, что после отключений качество воды резко снизилось. Теперь у многих из кранов течет мутная жидкость с резким запахом.

"Отличная экономия воды. Сейчас, в 05:20 утра, спускаю воду просто в умывальник. Ведь она ржавая. Ни умыться, ни душ принять, ни набрать воды для использования нельзя. Кому нужна вода ночью?", "Ну так этого и следовало ожидать. Разве не понятно, что после отключения будет идти грязная вода?", "Такой грязной воды как сейчас, не было у нас никогда! Безобразие! Экономия по-идиотски. Каждое утро набираю во все большие емкости, а вечером остатки выливаю, потому что осадок ужасный! В конце месяца посмотрим, сколько "наэкономили", "В России абсолютно все – бессмысленно и беспощадно", – возмущаются жители полуострова.

Крымчане устанавливают фильтры, но они не помогают (Facrebook Yaroslav Kuvshinov)

Помимо этого, они выразили недоумение тем, что несмотря на экономию воды в Симферополе продолжают работать автомобильные мойки.

"Вода, действительно, стала иметь запах плесени, фильтр мгновенно помутнел. Потом из крана бежит голимая хлорка, потом снова запах трубной плесени...", "Может, они зациклили трубы, и водичка идет по кругу", "С каждым днем все радостнее жить!", "Вперед навстречу коронавирусу и инфекциям, главное, чтоб маски носили", "И мы оплачивать должны за грязную воду из болота, как за питьевую", "Скоро никакой не будет", "Наливать больше не будут, крымчан начнут сливать", – добавляют пользователи.

Пост о воде в Крыму (Facebook Сергей Мельник)

Несмотря на ограничения водоснабжения, в Крыму продолжают работать автомойки (Facebook Сергей Дудченко)

Скриншот сообщения (Facebook Oleg Kocherov)

Скриншот (Facebook Сергей Мокрушин)

В Крыму из кранов вместо воды потекла ржавая жидкость. Фото (Twitter RoksolanaToday&Крым25%@KrimRt)

Как сообщал OBOZREVATEL, коренной житель Крыма призвал Украину не подавать ни ведра воды на оккупированный Россией полуостров. Он спросил у людей, которые считают это негуманным, о чем они думали, когда аннексировали территорию.

Подробнее о том, как оккупанты задумали бороться с проблемой и справляются ли местные, читайте в материале OBOZREVATEL.

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