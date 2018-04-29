В Киеве прошел финал Всеукраинского IT-конкурса для детей и молодежи "iTalent"

В Киевском пространстве ЦеХАБ прошел финал ІТ-номинаций Всеукраинского конкурса для детей и молодежи "iTalent".

Главная цель конкурса - мотивация молодежи к изучению информационных технологий и приобретению цифровых компетенций. Конкурс проходит два раза в год и состоит из двух этапов: онлайн и финала.

В финал прошли 77 юных IT-талантов. Они представили свои проекты компетентному жюри - практикующим IT-специалистам. Всего в конкурсе было задействовано более 1800 детей из 24 областей Украины возрастом от 8 до 18 лет.

В этом году конкурс проводился по 11 IТ-номинациям: веб-разработка, создание компьютерных игр, программ, девайсов; 2D и 3D графика, 2D и 3D анимация, цифровое фото и видеомонтаж, разработка игры в SCRATCH.

Несмотря на юный возраст, финалисты представили не просто учебные разработки, а реальные проекты с мощной технологической базой: мобильные приложения с дополненной реальностью, онлайн школьные дневники, умные розетки, невероятную "взрослую" графику и анимацию, и тому подобное.

Руководитель проекта - Антон Еременко, отметил: "С одной стороны, мы хотели показать, что даже малыши способны на абсолютно "не детские" проекты. Помочь детям поверить в себя, в то что у них действительно есть IТ-талант. А с другой стороны – приблизить их к IТ миру, дать возможность получить фидбэк по проекту от настоящих IT-экспертов. Мы хотели дать им почувствовать заботу взрослых во время контакта с организаторами через всевозможные мессенджеры в режиме 24/7. Все произошло так круто, в том числе, потому что мероприятие проходило не в "актовом зале со шторами, люстрами и деревянными партами", а в современном пространстве ЦеХаб, которое наполнено различными гаджетами".

Компания Цитрус поддержала образовательную инициативу и стала генеральным партнером. PR-директор компании Юлия Дробышева, резюмировала: "Образовательные мероприятия Всеукраинского масштаба позволяют поддерживать талантливых и творческих молодых людей из всех регионов Украины. Именно они в будущем станут отличными профессионалами и сделают достойный вклад в развитие нашей страны. Поэтому сейчас наша цель - помочь им развиваться и верить в свои силы. Компания "Цитрус" - мощная бизнес-корпорация, которая уже сейчас заботится о будущем нашей страны и инвестирует в детей. Мы с удовольствием делимся своими лучшими достижениями с маленькими украинцами"

Конкурс проходит при поддержке Министерства образования и науки Украины, "Развитие IT отрасли чрезвычайно важно для нашей страны, мы стремимся стать цифровой страной, поэтому так важно научить детей и учителей цифровым компетенциям. Мы благодарны, что сегодня благодаря государственно-частному партнерству и участию социально ответственного бизнеса у нас есть возможность поддерживать талантливую молодежь", - отметил Геннадий Шкура, директор Украинского государственного центра внешкольного образования.

Партнерами мероприятия также выступили: Украинская антивирусная лаборатория Zillya, Чайный дом Heritage, Национальная волонтерская сеть клубов кодирования для детей Code Club Ukraine и ультрасовременный клуб для геймеров ASUS CyberZone.