Главная Новости
8 сентября • обновлено в 10:53
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Киеве нашли мертвого мужчину с запиской: видео 18+

2.3т Читать материал на украинском

В ночь на 8 сентября, в Киеве, на пересечении улиц Здолбуновской и Михаила Драгоманова, был обнаружен труп мужчины с телесными повреждениями.

Тело лежало на газоне возле пешеходной зоны. Рядом с ним была записка с именем Лена и номером телефона, сообщает "Информатор".

Вызов на линию "102" поступил около 23:10. Очевидцы сообщили правоохранителям подробности смерти мужчины. Они рассказали, что видели его идущим с разбитым лицом. На предложение о помощи он ответил отрицательно. После он попросил у ребят сигарету, закурил ее и снова упал. Молодые люди вызвали "скорую", но, к сожалению, им оставалось лишь констатировать смерть.

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

В Киеве нашли мертвого мужчину с запиской

При осмотре тела на лице были обнаружены гематомы. Правоохранители связались с женщиной, которая и помогла установить личность погибшего. Она рассказала, что мужчина злоупотреблял алкогольными напитками, а телесные повреждения были еще утром.

Умершему мужчине было 36 лет. На месте работали экипажи патрульной полиции, медики и следственно-оперативные группы Дарницкого и Главного управления полиции. Точную причину смерти и подробности случившегося выясняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Днепре мужчина умер на пороге магазина. Инцидент произошел на проспекте Героев.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
0
Смешно
0
Интересно
6
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel