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11 февраля • обновлено в 17:02
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В Карпатах выпало больше метра снега. Фото

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Высота снежного покрова в украинских Карпатах по состоянию на утро 11 февраля достигла почти 1,3 метра.

Такие данные опубликованы на странице отдела гидропрогнозов Украинского гидрометцентра в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Карпатах выпало больше метра снега. Фото

В Карпатах выпало больше метра снега. Фото

facebook.com/lavyny.official

На снеголавинной станции Пожежевская температура воздуха по состоянию на 08:00 составляла 5 градусов мороза, ветер юго-западный 8-12 м/с. Высота снежного покрова составляет от 36 до 127 сантиметров. Снег вьюжный и стабильный.

На снеголавинной станции Плай снега выпало меньше – от 22 до 26 сантиметров. Снег свежий пылеобразный и хорошо закрепленный. Температура воздуха по состоянию на 08:00 составляла 4 мороза, ветер юго-западный 9-13 м/с, гололед.

Снегопад в Карпатах

Снегопад в Карпатах

facebook.com/lavyny.official

Как сообщал OBOZREVATEL, на среду, 12 февраля, синоптики прогнозируют в Украине дождь и снег. Также ожидаются скачки давления.

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Место
Украина Ивано-Франковск
Теги
снегопад погода
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