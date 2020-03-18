В Ивано-Франковске умерла 56-летняя женщина, у которой подозревали коронавирус

В инфекционной больнице Ивано-Франковская умерла 56-летняя женщина, наличие у нее коронавируса еще проверяют.

Об этом сообщило издание galka.if со ссылкой на работников медучреждения. Там рассказали, что погибшая попала в больницу после трех дней болезни по направлению терапевта.

С каждым днем ее состояние ухудшалось, поэтому спасти жизнь больной не удалось. Лабораторно у нее уже подтвержден грипп типа А. Ее анализы отправили в Киев для проверки на коронавирус – результаты исследования будут 18 марта.

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В издании отметили, что женщина работала в Ивано-Франковске, за пределы страны в последние недели не выезжала, поэтому в медучреждении сомневаются, что у нее кроме гриппа обнаружат коронавирус.

Отметим, сейчас в Киеве проверяют три подозрения на коронавирус у жителей Ивано-Франковской области.

Напомним, ранее руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что носителей коронавируса COVID-19 в Украине может быть в разы больше, чем об этом говорят официальные данные. Вместе с тем, пандемия может закончиться уже в апреле.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине количество зараженных коронавирусом граждан увеличилось до 14 человек, двое из них – умерли.

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