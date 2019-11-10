В Харькове жестоко избили священника УПЦ КП: подробности и фото

Секретаря Харьковской епархии УПЦ Киевского патриархата Даниила Лисовина жестко избили.

Как сообщил иерарх Илья Зеленский в Facebook, инцидент произошел 7 ноября на улице Белинского, 20, когда игумен зашел в управление епархии.

По его словам, Лисовина хотели запугать, поскольку ничего из вещей нападавшие не украли, а выкрикивали угрозы в адрес УПЦ УП.

Даниил Лисовина facebook.com/Zelenskyi

"Несколько часов Даниил находился без сознания. Сейчас он госпитализирован и находится в четвертой городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи. Данное событие занесена в реестр. Начато расследование", – рассказал Зеленский.

"Мы не хотим зря никого обвинять в данном нападении, а только надеемся на объективное расследование следственными органами полиции данного события и объективного и справедливого отношения со стороны судей", – добавил он.

Даниил Лисовина facebook.com/Zelenskyi

Даниил Лисовина facebook.com/Zelenskyi

Даниил Лисовина facebook.com/Zelenskyi

facebook.com/Zelenskyi

facebook.com/Zelenskyi

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Окружной административный суд города Киева запретил совершать любые действия по ликвидации УПЦ КП до рассмотрения судебного иска к Минкульту.

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