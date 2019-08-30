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В Харькове рухнул мост: появилось видео момента обвала

3.2т Читать материал на украинском

В сети появилось видео момента обрушения моста на окружной дороге в Харькове, которое произошло 25 августа.

Запись с видеорегистратора автомобиля была опубликована на странице "Харьковские будни" в Facebook (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, как по встречной полосе проезжает грузовик и после этого левая часть моста обваливается.

Обрушилась часть моста в Харькове

Обрушилась часть моста в Харькове

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Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина Харьков
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CARGO 100
CARGO 100
Ну по одной стороне то ещё можно ... Значит "ще не вмерла Украина" ...
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Медовар в шоке)))))))))) прогнозы сбываются но не там)))
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