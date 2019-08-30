В Харькове рухнул мост: появилось видео момента обвала

В сети появилось видео момента обрушения моста на окружной дороге в Харькове, которое произошло 25 августа.
Запись с видеорегистратора автомобиля была опубликована на странице "Харьковские будни" в Facebook (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).
На кадрах видно, как по встречной полосе проезжает грузовик и после этого левая часть моста обваливается.
Обрушилась часть моста в Харькове
"Авто Харьков" Telegram
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 августа в Харькове обвалилась часть автомобильного моста на участке окружной дороги от авторынка в направлении поселка Песочин. В результате происшествия никто не пострадал.
В "Укравтодоре" назвали вероятную причину ЧП. Национальная полиция открыла уголовное производство по факту обрушения моста.
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