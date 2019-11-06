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6 ноября • обновлено в 19:49
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"В голову застрелить": Соловьева накрыла истерика из-за Соколовой и Дроздова. Видео

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Пропагандист Кремля Владимир Соловьев пришел в бешенство из-за украинских журналистов Янины Соколовой и Остапа Дроздова.

В прямом эфире своей пропагандистской программы на российском ТВ он показал фрагмент диалога украинцев, где Дроздов выступил против особого статуса для Донбасса.

"Наихудшему региону давать наилучшие права самоуправления в этой стране - это в голову надо застрелить", - возмутился он.

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Такое заявление довело до истерики всех гостей студии, которые закричали: "Это нацист! Обычный украинский нацист!"

"Он служил? Он был в зоне АТО? Чего не держал в руках автомат?" - вскипел Соловьев, также раскритиковав Соколову, которая, по его словам, боится СБУ.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Соколова высмеяла возмущение российских пропагандистов сюжетом новой части популярного шутера Call of Duty от американских разработчиков. Она пошутила: "Теперь каждый человек в мире может официально убивать русских".

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Персоны
Янина Соколова Владимир Соловьев Артур Дроздов
Место
Россия
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Ой как гарно задымело изз заднего у ведущего
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