В деле 'Прямого' поставлена задача об аресте телеканала, – руководитель следственной группы ГБР

В так называемом "деле Прямого канала" была поставлена задача ареста телеканала, и такие указания давал первый заместитель директора Госбюро расследований бывший адвокат беглого экс-президента Виктора Януковича Александр Бабиков.

Об этом в интервью журналистам Главкома, Цензор.Нет и телеканала "Прямой" заявил руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий. Он рассказал, что в марте 2019 года, это "дело" забрали у него и передали в другой отдел.

"Уголовное производство о телеканале Прямой, которое у меня в марте забрали в другой отдел расследовать...Зовут на совещания и говорят, что надо "Прямой" быстренько признавать вещественным доказательством, чтобы его арестовывать. Я не могу называть фамилии следователей, но руководство ГБР, которое может давать приказы и заслушивать – это Бабиков", – убежден Корецкий.

"Это абсолютные глупости, и двое следователей отказались. И они уже наверное потом нашли какого-то следователя, который, видимо, это решение принял, я не вижу материалов уголовного производства, и не знаю, принято ли это решение", – отметил Корецкий.

Он также сообщил, что еще три месяца назад считал правильным закрыть это производство из-за отсутствия состава преступления, однако у него это дело забрали.

"Я для себя тогда однозначно принял решение, поговорил со следователями, говорю: "Слушайте, давайте будем понемногу принимать решения по определенным делам о закрытии уголовных производств. Почему у меня забрали дела три месяца назад по "Прямому" каналу? Потому что были случаи, когда я говорил: "Мы не будем продолжать, там нет состава преступления. Это производство надо закрывать", – рассказал Корецкий.

Он сообщил, что 8 июля принял решение о закрытии производства о возможном уклонении от уплаты налогов при продаже "Кузницы на Рыбальском" в связи с отсутствием событий преступления.

"Скажу вам честно, что я не ставил никого в известность и вообще не считаю нужным это делать. Есть разумные сроки, когда ты уже выполнил все возможные следственные действия, ты должен принять решение. Или сообщать о подозрении, если ты видишь какой-то состав преступления или принимать решение о закрытии уголовного производства. А мне сказали, что закрывать пока не нужно, еще порасследовать. Что порасследовать, для чего? Три месяца назад мне эти вопросы задавали клином, когда производство стали забирать из-за моей позиции", – отметил Корецкий.

Он также заявил о давлении со стороны руководства ГБР.

"Я три месяца назад уже начал настаивать, что давайте будем принимать решение по отдельным делам, закрывать производство. Уже любые известные сроки нарушаются. Тогда, я так понимаю, что стал им вообще неугоден, и они мне говорят: "Мы тебя здесь не видим, уходи!". Я сказал, что не буду сам увольняться. В ответ: "Тогда мы тебя сократим". Говорю: "Попробуйте, сокращайте, будем судиться". На вопрос, кто требовал от него уволиться, он ответил: "Бабиков".

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