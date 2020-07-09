В деле "Прямого" поставлена задача об аресте телеканала, – руководитель следственной группы ГБР
В деле "Прямого" поставлена задача об аресте телеканала, – Корецкий. glavcom.ua
В так называемом "деле Прямого канала" была поставлена задача ареста телеканала, и такие указания давал первый заместитель директора Госбюро расследований бывший адвокат беглого экс-президента Виктора Януковича Александр Бабиков.
Об этом в интервью журналистам Главкома, Цензор.Нет и телеканала "Прямой" заявил руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий. Он рассказал, что в марте 2019 года, это "дело" забрали у него и передали в другой отдел.
"Уголовное производство о телеканале Прямой, которое у меня в марте забрали в другой отдел расследовать...Зовут на совещания и говорят, что надо "Прямой" быстренько признавать вещественным доказательством, чтобы его арестовывать. Я не могу называть фамилии следователей, но руководство ГБР, которое может давать приказы и заслушивать – это Бабиков", – убежден Корецкий.
"Это абсолютные глупости, и двое следователей отказались. И они уже наверное потом нашли какого-то следователя, который, видимо, это решение принял, я не вижу материалов уголовного производства, и не знаю, принято ли это решение", – отметил Корецкий.
Он также сообщил, что еще три месяца назад считал правильным закрыть это производство из-за отсутствия состава преступления, однако у него это дело забрали.
"Я для себя тогда однозначно принял решение, поговорил со следователями, говорю: "Слушайте, давайте будем понемногу принимать решения по определенным делам о закрытии уголовных производств. Почему у меня забрали дела три месяца назад по "Прямому" каналу? Потому что были случаи, когда я говорил: "Мы не будем продолжать, там нет состава преступления. Это производство надо закрывать", – рассказал Корецкий.
Он сообщил, что 8 июля принял решение о закрытии производства о возможном уклонении от уплаты налогов при продаже "Кузницы на Рыбальском" в связи с отсутствием событий преступления.
"Скажу вам честно, что я не ставил никого в известность и вообще не считаю нужным это делать. Есть разумные сроки, когда ты уже выполнил все возможные следственные действия, ты должен принять решение. Или сообщать о подозрении, если ты видишь какой-то состав преступления или принимать решение о закрытии уголовного производства. А мне сказали, что закрывать пока не нужно, еще порасследовать. Что порасследовать, для чего? Три месяца назад мне эти вопросы задавали клином, когда производство стали забирать из-за моей позиции", – отметил Корецкий.
Он также заявил о давлении со стороны руководства ГБР.
"Я три месяца назад уже начал настаивать, что давайте будем принимать решение по отдельным делам, закрывать производство. Уже любые известные сроки нарушаются. Тогда, я так понимаю, что стал им вообще неугоден, и они мне говорят: "Мы тебя здесь не видим, уходи!". Я сказал, что не буду сам увольняться. В ответ: "Тогда мы тебя сократим". Говорю: "Попробуйте, сокращайте, будем судиться". На вопрос, кто требовал от него уволиться, он ответил: "Бабиков".
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пятый президент Украины рассказал о том, что руководитель следственной группы ДБР Олег Корецкий, который возглавлял расследование, сообщил об отсутствии состава преступления и о том, что на него осуществлялось давление с целью продолжить политические преследования против Порошенко.
Также Корецкий заявил, что бывший адвокат Януковича, заместителя директора ГБР Александр Бабиков требовал от следователей вызывать на допросы пятого президента Украины Петра Порошенко, несмотря на то, что знал об отсутствии состава преступления в деле.