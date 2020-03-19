В Черновицкой области появились еще 5 зараженных коронавирусом

В Черновицкой области зафиксировано пять новых случаев заболевания коронавирусом.

Как сообщает Министерство здравоохранения, состояние пациентов стабильное, они изолированы.

"Вечером 19 марта по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины зафиксировано 5 новых случаев инфицирования коронавирусом. Пациенты изолированы, их состояние стабильное", – уточнили в ведомстве.

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