В Черновицкой области коронавирус подтвердили еще у 4 человек

В Черновицкой области 25 марта подтвердили еще четыре случая заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в видеообращении на своей странице в Facebook. Таким образом в целом на территории области было зафиксировано 42 случая заражения COVID-19.

"Сегодня "Черновицкий областной лабораторный центр МЗ" провел очередное исследование анализов 32 образцов, которые были отобраны врачами и направлены в лабораторный центр. По только что полученными результатам, обнаружено четыре новых случая заражения коронвирусной инфекцией", – сказал чиновник.

По его словам, среди больных – две женщины и двое мужчин. Из них один человек вернулся из Италии, а трое – контактировали с ранее инфицированными.

"Двое из них из села Коленковцы, один – из Лужан и еще один человек – из города Черновцы. Таким образом общее количество выявленных, установленных, подтвержденных инфицированных составляет сейчас в области 42 человека", – отметил Осачук.

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