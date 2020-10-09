В Чернобыле обнаружили бабочку размером с птицу. Фото
Голубая ленточница крайне редко встречается в Украине и Европе
Размах ее крыла может достигать 110 миллиметров
На территории Чернобыльского радиационно-экологического заповедника обнаружена редкая в Украине бабочка, размер которой сравним с птицей.
Называется она голубая ленточница (Catocala fraxini), сообщается на странице заповедника в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Отмечается, что это один из крупнейших представителей бабочек не только в Украине, но и Европе.
Размер его крыла может достигать 45 миллиметров, а размах в полете – до 110 миллиметров.
В Украине этот вид занесен в Красную книгу. Как отметили в заповеднике, после дождя бабочку перенесут на ее любимое дерево – тополь.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Чернобыле от пожара спасли маленьких бельчат. Животных на автомобиле отвезли в киевский приют.